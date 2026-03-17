Calcio | Celle Varazze. Il commiato di Mario Pisano: "E' stato meglio incontrarsi che non essersi mai conosciuti"

Dopo la notizia delle rescisssione consensuale con il Celle Varazze, Mario Pisano ha affidato ai propri profili social i saluti alla società biancoblu.

Un commiato ricco di gratitudine per l'avventura all'Olmo Ferro, culminata con la promozione in Serie D.

"Nella giornata di ieri - scrive Pisano - è terminato il mio incarico di allenatore alla guida del Celle Varazze.

Purtroppo l'avventura non è terminata come tutti speravamo, ma mai come in questo caso posso affermare che è stato senza dubbio meglio incontrarsi che non essersi mai conosciuti!

Il Celle Varazze mi ha dato fiducia in un momento difficile della mia vita e insieme abbiamo costruito qualcosa di incredibile, in un certo momento quasi inimmaginabile, grazie a questa opportunità ho potuto raggiungere l'obiettivo personale di vincere il campionato di Eccellenza e di allenare in Serie D.

Ci tengo a ringraziare per l'opportunità ricevuta e per il bel viaggio insieme persone che nel percorso sono diventate amiche e confidenti, Stefania e Umberto (Villa e Barletta ndr), alla quale va tutta la mia riconoscenza e la mia gratitudine.

Ringrazio inoltre tutti i membri del mio staff che si sono avvicendati per serietà, impegno e passione messa e i miei calciatori perchè ognuno di loro è stato importante per me.

In ultimo ma non per ordine di importanza tutti i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini, continuate a sostenere la squadra perchè c'è bisogno anche di voi.

Questo viaggio finisce qua ma resterà sempre dentro di me come una delle tappe più importanti della mia vita professionale...forza Celle Varazze