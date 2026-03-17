Calcio | Legino. Ruffinengo chiuso dopo il crollo della torre faro, il presidente Carella: "Allenamenti al Bacigalupo, presto i test sugli altri tre pali"

Il Legino sta attaversando uno dei momenti più complicati della propria lunga storia

Il crollo della torre faro, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ha imposto la chiusura del Ruffinegno e il blocco totale dell'attività sul campo di casa.

Alcune soluzioni tampone stanno per essere poste in atto, nella speranza che i cancelli dell'impianto di Corso Svizzera possano riaprire nel più breve tempo possibile.



"La situazione è critica - racconta il presidente Piero Carella - ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Ora aspettiamo che i periti vengano al campo per valutare la tenuta delle altre tre torri. In caso di responso positivo potremo tornare in tempi brevi al Ruffinengo, altrimenti le conseguenze potrebbero essere rilevanti.

Gli allenamenti? Andremo al Bacigalupo con la Prima Squadra e il Settore Giovanile, mentre le prossime partite le disputeremo a Quiliano, ringraziando la Polisportiva per la sua consueta disponibilità.

La nostra preoccupazione è focalizzata anche in vista degli appuntamenti di primavera con i tornei estivi e il "Cogno": l'organizzazione di questi eventi sono fondamentali per il nostro bilancio. L'assessore Rossello e gli ingegneri del Comune sono al lavoro per fissare i test sulle torri, ci auguriamo possano avvenire nel minor tempo possibile".