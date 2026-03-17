Calcio | Anche Andora festeggia il ritorno in B del Vicenza di mister Gallo, andorese d’adozione

Il mare e il padel di Andora portano bene a Fabio Gallo, l’allenatore del Vicenza che, battendo nel posticipo della scorsa giornata giocatosi ieri sera al "Menti" l’Inter Under 23, torna in serie B con ben 24 vittorie su 32 partite.

«E’ un nostro socio - afferma con orgoglio Filippo Scola, il presidente del “Vida Loca Padel” di Andora - Evidentemente l’aria di mare fa bene anche a grandi uomini del calcio come Fabio che ci onoriamo di avere nel nostro gruppo. Dopo una partita al cardiopalma che il Vicenza ha dato l'impressione di saper gestire al meglio, salvo poi soffrire nel finale, la vittoria contro l’Inter U23 ha dato la certezza di arrivare con grande determinazione alla sospirata promozione. Quella che abbiamo vissuto ad Andora è una vittoria dal grande cuore».

Fabio Gallo è nato a Bollate e d’estate soggiorna ad Andora dividendo le giornate tra spiaggia e padel. «Al Vida Local ha conosciuto una nuova famiglia, soci e sportivi con i quali trascorre le giornate giocando con passione proprio come quando allena nei campi da calcio. Un uomo che apprezziamo per la sua grinta e la sua bontà - dice ancora Scola - Un allenatore con una carriera davvero brillante e di altissimo livello: ha allenato l’Entella, il Foggia, Potenza, Ternana, Spezia, Como, Atalanta U19. Arrivato a Vicenza ha saputo valorizzare i giovani con le loro qualità e le loro caratteristiche. Ha puntato sul gruppo, sulla capacità di relazionarsi tra i compagni e alla fine ha raggiunto l’obiettivo della promozione. Le nostre congratulazioni vanno a Fabio e alla squadra. A lui e ai biancorossi della storica società vicentina l’invito a trascorrere una giornata di sport e divertimento nel nostro club di Andora che auspichiamo possa portare bene anche in serie B».