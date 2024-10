Calcio. Il Pontelungo pareggia anche contro il Ceriale, Kacellari riequilibra il gol di Caneva

Terzo pareggio consecutivo per il Pontelungo che non va oltre l’1 a 1 in casa del Ceriale in un derby dal grande fascino.

A sbloccare il match è proprio la squadra granata, percussione di Delfino sulla fascia di destra, cross da fondo per Caneva che appostato sul secondo palo insacca. Nella ripresa sono i padroni di casa a trovare il goal, Mariani mette in mezzo dalla corsia di sinistra per Beluffi che calcia debolmente, sulla traiettoria si inserisce Kacellari che segna il definitivo pareggio.

Settimana prossima la squadra di mister Zanardini torna al “Riva” ospitando l’Albissole, capace di mettere a referto 9 reti al neo promosso Argentina Arma.

CERIALE - PONTELUNGO 1-1

Reti: 35’ Caneva, 57’ Kacellari.

Ceriale: Vinci, Prudente, Cenisio, Genduso, Vignola, Andreetto E. (87’ Andreetto L.), Molina Borja, Kacellari (77’ Gualberti), Mariani, Mele gazzi (46’ Gagliano), Beluffi G. (81’ Gayubo).

A disposizione: Mondino, Palmigiano, Beluffi L., Scognamiglio, Gloria.

Allenatore: Mambrin

Pontelungo: Ghiozzi, Bolia (64’ Ciravegna), Calcagno, Roascio, Corciulo, Farinazzo, Delfino, Badoino A. (74’ Rocca), Caneva (74’ Asteggiante), Ardissone, Guardone (64’ Calandrino M.).

A disposizione: Orru, Ferrari, Bovio, Pollero, Gerini.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Bergonzi di Savona.