Mister Davide Ferraro rimanda ad altre occasioni l'appuntamento con i tre punti per la Spotornese.

Il tecnico biancoceleste ha infatti sottolineato il gap tecnico tra la sua squadra e il Savona, data come favorita numero uno per la vittoria del campionato. Il 3-0 all'Olmo Ferro non ha intaccato la fiducia dell'allenatore nel nuovo percorso intrapreso, come ha confermato nell'intervista post partita.