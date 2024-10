Calcio, Albenga. L'apprensione del sindaco Tomatis: "Preoccupati dagli ultimi sviluppi, il legame con la città resta forte"

Gli ultimi sviluppi attorno all'Albenga Calcio hanno in pochi minuti raggiunto ogni angolo della Città delle Torri e, ovviamente, anche l'amministrazione comunale ingauna.

Il sindaco Riccardo Tomatis non ha infatti nascosto la propria preoccupazione dopo la lunga serie di dimissioni che ha coinvolto la quasi totalità dei quadri dirigenziali bianconeri.

"Le novità di oggi pomeriggio - esordisce Tomatis - non possono che destare preoccupazione.

Il legame che unisce la squadra bianconera alla città è fortissimo e possibili difficoltà gestionali non possono che rappresentare una brutta notizia.

L'Amministrazione ha collaborato con il club in un rapporto di tipo privatistico, dato che lo stadio "Annibale Riva" è di proprietà comunale, così come avvenuto con tutte le società calcistiche del nostro territorio. Una cooperazione che continuerà anche in futuro, essendo la nostra amministrazione particolarmente sensibile alle tematiche sportive".