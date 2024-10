Calcio. Prima Categoria, primo ko per la Vadese: al "Chittolina" vince 3-0 il Masone

VADESE - MASONE 0-3 (52' Gatto, 59' Volpe, 92' Volpe rig.)

Al fischio finale animi accesi in tribuna, il tutto scatenato da un'evitabilissima battuta sull'elicottero. Il riferimento a quanto accaduto lo scorso anno dopo l'infortunio di Mitu, che portò alla sospensione della gara

FINISCE QUI L'ANTICIPO: Vadese al primo ko in campionato, il Masone passa 3-0 al "Chittolina" grazie alla punizione di Gatto e alla doppietta di Volpe

92' E ARRIVA IL TERZO GOL DEL MASONE: rigore angolato di Volpe che Cerone riesce solo a sfiorare con la punta dei guantoni

91' RIGORE PER IL MASONE: questa volta Pastorino viene fermato irregolarmente all'interno dei sedici metri, Volpe sul dischetto per arrotondare il risultato

90' cinque di recupero

89' Crino anticipa Pastorino evitando di mettere a tu per tu con Cerone l'esterno biancoblu, riparte la Vadese per tentare uno degli ultimi assalti

88' si avvicina il novantesimo, partita che sembra ormai in cassaforte per il Masone

82' Tona per Testi e Marchelli per Danna, ultimi cambi ordinato da Oliva

76' girandola di cambi per Max Bruzzone, che cerca di mettere in ghiaccio il risultato quando manca un quarto d'ora di gioco

75' accelera ancora Cham a sinistra, pallone appoggiato a Fiori la cui conclusione viene ribattuta dalla difesa genovese

73' Lanzarotti di testa fa da sponda a Testi, che conclude con il mancino spedendo direttamente a lato

71' bella trama palla a terra degli azzurrogranata, Fontana viene però pescato in offside

69' ammonito Oliva per proteste

68' nella Vadese dentro anche Tavarone, fuori Albanese

65' ERRORE DI CHAM DAGLI UNDICI METRI, destro incrociato che termina direttamente a lato

64' RIGORE PER LA VADESE! Scatto micidiale di Cham che viene atterrato appena dentro i sedici metri, Tameo indica il dischetto

61' ammonito Cham, Vadese che non sembra avere la forza di reagire in questa fase

59' VOLPE! RADDOPPIA IL MASONE: grande sponda di Gatto che fa correre a sinistra Pirlo, pallone in mezzo dove Volpe, in spaccata, tocca quel tanto che basta per spedire la sfera alle spalle di Cerone

57' dentro anche Fiori, lascia il campo Carvisiglia

54' Oliva inserisce subito Cham al posto di Raffa

52' GATTO! MASONE IN VANTAGGIO: punizione con il contagiri che si spegne sotto l'incrocio, sinistro impeccabile dell'attaccante genovese, 0-1 il nuovo parziale



51' contatto Samba-Pirlo, Tameo opta per la punizione dal limite a favore del Masone, si arrabbia il pubblico di casa

47' diagonale di Volpe da posizione defilata, Cerone chiude lo specchio e devia in angolo

Si riparte

SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo dopo quattro minuti di recupero, 0-0 tra Vadese e Masone

44' muove palla da sinistra a destra il Masone, Palagano scaglia la conclusione sul primo palo dove Cerone si accartoccia a bloccare la sfera

42' Carvisiglia pesca in area Testi, girata e sinistro di prima intenzione che si perde oltre la traversa

37' Albanese in evidente ritardo su un avversario, inevitabile l'ammonizione, la settima di questo primo tempo

35' doppio angolo a favore del Masone, in entrambi i casi ha la meglio la difesa di casa

30' è il festival del cartellino, sul taccuino di Tameo finisce anche Bardi

28' ed eccolo sventolato pure all'indirizzo di capitan Danna

27' cartellino giallo anche per Pastorino

21' Pirlo va giù dopo un contatto con Lanzarotti, Tameo ammonisce per simulazione il terzino genovese

17' punizione di Gatto deviata sulla traversa da Cerone, intervento non in bello stile, ma alla fine risolutivo, sul mancino velenoso scagliato dal numero nove biancoblu

16' Samba è il primo ammonito della gara

13' Palagano resiste alla carica di Crino prima di venire sbilanciato in area da Sabally, il direttore di gara lascia correre

12' buona occasione per Sabally, il centrocampista azzurrogranata perde però l'attimo per calciare da ottima posizione, si arrabbia Oliva in panchina

10' lo stesso Carvisiglia si incarica della battuta, traiettoria troppo bassa facilmente allontanata sul primo palo da Calvi

9' primo squillo Vadese con il filtrante di Carvisiglia a cercare Testi, che guadagna punizione dal lato corto dell'area

7' Pastorino all'altezza del dischetto colpisce con il corpo troppo all'indietro, era una buona chance per i genovesi, che vogliono subito indirizzare la gara

5' questa volta è Volpe a tentare la conclusione, altra deviazione di un giocatore azzurrogranata e altro giro dalla bandierina

4' discesa a sinistra di Pirlo, chiude la difesa di casa che concede il primo corner al Masone

3' gran sinistro di Gatto da fuori, Cerone attento respinge in tuffo, è partita forte la squadra di Bruzzone

2' Palagano fermato in posizione di fuorigioco dopo un suggerimento in verticale di Sabeur, Cerone prepara il rinvio

1' si parte! Vadese nella classica tenuta azzurrogranata, maglia blu con calzoncini bianchi per il Masone

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Cerone, Fontana, Danna, Samba, Carvisiglia, Crino, Lanzarotti, Sabally, Testi, Albanese, Raffa

A disposizione : Ceraolo, Vacca, Cham, Fiori, Tona, Marchelli, Vassallo, Mandaliti, Tavarone

Allenatore : Oliva

MASONE: Lepri, Calvi, Pirlo, Parodi, Macciò, Bardi, Pastorino, Sabeur, Gatto, Volpe, Palagano

A disposizione : Odone, Calabria, Baffigo, Peghini, Galleti, Pizzorno, Piccardo, Bottino, Bassi

Allenatore : Bruzzone

Arbitro: Tameo di Albenga