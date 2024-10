Calcio, Vadese. L'amarezza di Oliva non arriva dal campo: "Sconfitta incredibile, ma certe persone non dovrebbero più assistere a una partita di calcio" (VIDEO)

Maurizio Oliva si è presentato nel post gara con il volto particolarmente tirato. Non tanto per il risultato in sè, quanto per un episodio a dir poco spiacevole avvenuto nel post gara.

Gli azzurrogranata, sconfitti 3-0 dal Masone, hanno saputo tenere il campo nonostante le qualità della squadra di mister Bruzzone, senza però avere la personalità e lo spunto per insidiare i genovesi in zona gol.

Cos'ha dato particolarmente fastidio all'ex tecnico della Letimbro è stata una battuta arrivata dalla tribuna (che ha generato un immediato parapiglia), pronta a richiamare l'episodio dell'elicottero avvenuto l'anno scorso nella sfida al "Macciò", con il colpo subìto alla testa dal portiere Mitu che di fatto ha causato il rinvio del match. Un punto, quello degli infortuni, particolarmente sensibile per l'intero gruppo azzurrogranata, sia per le conseguenze riscontrate dall'attuale numero uno del Celle Varazze (costretto a giocare ancora con il caschetto protettivo), che per il terribile infortunio occorso a Xhuri.