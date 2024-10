Pallanuoto, esordio in campionato ok per la R.N. Savona: Olympic Roma battuto 17-6

Pronostico rispettato nella prima giornata di campionato della BPER Rari Nantes Savona. All'esordio nella Regular Season della Serie A 1 maschile di pallanuoto, la compagine savonese ha infatti superato nettamente l'Olympic Roma. Nella piscina “Polo Acquatico Frecciarossa” di Ostia, i biancorossi si sono imposti per 17-6 conquistando così i primi tre punti della stagione.

È stata la squadra di Angelini ad aprire le marcature con un rigore trasformato da Figlioli, ma la prima frazione si è conclusa a sorpresa con i padroni di casa (neopromossi e all'esordio in A1) avanti 3-2. Decisamente diverso l'andamento del secondo tempo, con un parziale savonese di 6-0 che non ha ammesso repliche. Nella terza frazione botta e risposta tra le squadre in acqua per un parziale di 3-3, mentre nell'ultimo tempo è ancora netta l'affermazione dei biancorossi capaci di chiudere con un altro 6-0.