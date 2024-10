Calcio, Eccellenza. Pietra, San Francesco e Celle tornano tra le mura amiche

Le prime due giornate nel girone regionale di Eccellenza hanno parlato fortemente genovese.

Il Golfoprorecco e la Genova Calcio sono infatti le uniche due squadre (pur essendo stati disputati appena 180 minuti), a punteggio pieno.

I club savonesi, per motivi diversi, vogliono provare subito a reagire, a partire dal Pietra Ligure, ancora in attesa del primo successo in campionato. I ragazzi di mister Cocco ci proveranno alle 15:00, contro l'Angelo Baiardo.

Proprio una delle due capolista, il Golfoprorecco sarà l'avversaria di giornata della San Francesco Loano, reduce dalla buona prova contro il Campomorone (pur priva di punti utili per la graduatoria).

Torna all'Olmo Ferro invece il Celle Varazze, attualmente nel gruppo delle seconde, per sfidare il Serra Riccò.

Fischio d'inizio per l'intero girone alle 15:00.