Motori. Rental Kart World Contest, primo posto assoluto per la cerialese Rosanna Marziano nella categoria Silver

È stata spettacolare e molto combattuta la 5ª edizione del Rental Kart World Contest, il meeting Internazionale organizzato da CRG per il settore Rental, che sul circuito di Cremona ha visto in gara oltre 100 piloti provenienti da 12 diverse Nazioni. Anche quest’anno è stato confermato il format Sprint, attraverso il quale in 2 giorni di gare, sono stati eletti i Campioni per ognuna delle tre categorie ammesse: Junior, Pro e Silver.

A differenza dell’anno passato, quando i vincitori erano stati determinati dalla Finale di domenica, i titoli sono stati assegnati con il criterio della somma dei punti acquisiti in ogni fase dell’evento, dalle Prove di Qualificazione, nelle Heat e Super Heat, fino alla gare più importanti: le Finali di domenica. Questa struttura del weekend di gara è piaciuta molto ai piloti e ha assegnato i titoli proprio nelle decisive ed emozionanti Finali che hanno laureato vincitori il polacco Igor Polak nella Junior, lo spagnolo Josè Luis Chicharro Soria nella Silver e il brasiliano Gustavo Zimmermann Martins nella Pro.

Un ruolo da protagonisti in questo evento l’hanno avuto ancora una volta i kart CRG Centurion equipaggiati con motore Honda che CRG per l’occasione ha portato in pista con una flotta di ben 40 mezzi nuovi. L’assistenza tecnica fornita dalla stessa CRG ha garantito a tutti i piloti standard di attenzione e professionalità elevati, ma soprattutto ha consentito di assistere a tante gare con un elevato equilibrio in termini di performance tra i vari kart e un’affidabilità totale, senza registrare nessun ritiro in gara o problema tecnico. Anche gli standard organizzativi si sono confermati su livelli elevati e in questo ha contribuito anche la pista di Cremona che dispone di strutture moderne e che hanno offerto un comfort eccellente a tutti i partecipanti.

Va detto, infine, che oltre al titolo piloti assoluto sono stati attribuiti anche i premi speciali “Lady” in ogni categoria andati a Caterina Cocco nella Junior, Rosanna Marziano nella Silver e Anna Wodecka nella Pro. Nella graduatoria riservata ai team, invece, il Trofeo è andato a Zena Karting nella Junior, a Il Toscano/RG nella Silver e Handsign Team nella Pro.

Per le classifiche complete, le immagini e i video dell’evento è possibile visitare la pagina dedicata sul sito CRG (www.kartcrg.com) e seguire i canali social Rental Kart World Contest.

Report delle gare

JUNIOR: Tra i più giovani della Junior, categoria che ha rappresentato una novità di questa edizione dedicando uno spazio importante ai ragazzi compresi tra i 14 e i 17 anni, la sfida in pista è stata avvincente e corretta e si è decisa solo nella conclusiva gara di domenica. Nelle Prove di Qualificazione il più veloce è stato il brasiliano Adrian Speroni, che si è anche imposto anche nella prima Manche disputata, mentre ha perso qualche punto importante nella 2ª gara del sabato, nella quale il successo è andato ad Alessio Zacchi, che ha così riscattato una Qualifica non fortunata. Nelle Manche sono emersi anche i nomi di Federico Gallesi, vincitore della gara (B-C), oltre che di Igor Polak, Andrea Marsella e Andrea Thej, tutti capaci di portare a casa un 2° posto e ottimi punti nelle Manche. La Super Heat di domenica mattina, invece, ha visto emergere con un’ottima gara Igor Polak, che si è imposto su Alessio Zacchi dopo un avvincente e corretto confronto. Al 3° posto si è classificato il polacco Maks Skomski, che ha preceduto lo spagnolo Oscar Luis Chicharro Baez, Adrian Speroni e Federico Gallesi. Alla partenza della Finale decisiva, quindi, ben 6 piloti potevano conquistare virtualmente il titolo e lo spettacolo come era prevedibile è stato di alto livello, con duelli corretti e un ritmo gara molto elevato. Alla fine, l’ha spuntata in volata Adrian Speroni, ma grazie al 2° posto il vincitore del World Contest di categoria è stato il polacco Igor Polak. Sotto alla bandiera a scacchi della Finale hanno brillato anche Andrea Thej e Alessio Zacchi, rispettivamente 4° e 5° al traguardo. Nella somma dei punti, quindi, Igor Polak ha ottenuto complessivamente 134 punti battendo di sole 6 lunghezze Adrian Speroni, mentre al 3° posto si è classificato Alessio Zacchi con 108 punti. Sul podio anche Andrea Thej con 97 punti e Federico Gallesi con 94. In top ten anche Oscar Luis Chicharro Baez, 6° con 78 punti davanti a Maks Skomski, Andrea Marsella, Leonardo Rivadossi e Francesco Ceola, mentre la Coppa “Lady” è andata a Caterina Cocco che ha chiuso il meeting con 7 punti. Il Trofeo team, infine, è andato allo Zena Karting di Max Bettinelli, che ha piazzato sul podio Speroni e Gallesi.

SILVER: Nelle Prove di Qualificazione ha ottenuto un’eccezionale pole Rosanna Marziano, che si è confermata molto veloce anche nella 1ª manche disputata battendo di misura Massimo Cavalieri, mentre al 3° posto ha chiuso un altro protagonista della Silver 2024, Clemente Bifulco. Nella 2ª manche la Marziano è stata battuta da Israel Rodriguez, mentre nella 3ª gara di qualificazione il vincitore è stato Massimo Cavalieri davanti a Luis Chicharro Soria e Francesco Cannito. Questo grande equilibrio è stato confermato anche nella Super Heat, dove purtroppo nel corso del 2° giro un contatto di gara ha eliminato Rosanna Marziano. La lotta per la vittoria si è ristretta dopo metà gara a Luis Chicharro e Massimo Cavalieri che, nel corso degli ultimi due giri, si sono più volte sorpassati fino ad arrivare a due contatti che hanno favorito il pilota spagnolo, vincitore proprio davanti a Cavalieri, Davide Nicolò, Clemente Bifulco e Andrea Camiciottoli. Nel post gara i due protagonisti della corsa sono stati ammoniti dalla Direzione Gara e ad entrambi è stata inflitta una penalità di 3” che, comunque, non ha cambiato l’ordine di arrivo della corsa. Nella decisa Finale è tornata alla ribalta Rosanna Marziano che è andata a vincere nettamente la corsa, mentre nella lotta per il titolo nella prima parte di gara Cavalieri sembrava poter avere la meglio, ma nel finale Chicharro è riuscito a recuperare terreno, fino a scavalcare l’avversario facendo suo il 2° posto e il titolo. Massimo Cavalieri ha chiuso al 3° posto la corsa, precedendo un ottimo Mario Germino e Andrea Camiciottoli. Nella classifica generale, Luis Chicharro si è laureato vincitore del Contest 2024 con 144 punti contro i 139 di Cavalieri, mentre Rosanna Marziano ha chiuso al 3° posto con 115 punti conquistando anche il Trofeo Lady. Sul podio hanno chiuso il meeting anche Clemente Bifulco al 4° posto e Israel Rodriguez, 5° classificato. A seguire, Davide Nicolò ha chiuso in 6a posizione davanti a Andrea Camiciottoli, Mario Germino, Francesco e Giuseppe Cannito. Tra i team, il Trofeo è andato a Il Toscano/RG con 341 punti raccolti dai suoi piloti contro i 327 degli spagnoli di CH-T e i 320 di Zena Karting, rispettivamente secondi e terzi classificati.

PRO: Dopo la Pole di Rosanna Marziano nella Silver, anche Gloria Marchetto del Team Keystone si è posta in grande evidenza nelle Prove di Qualificazione della PRO, conquistando la pole davanti a Josè Luis Chicharro Baez e Andrea Ceccato. La Marchetto, però, non ha avuto molta fortuna nelle due manche del sabato, dove ha raccolto solo 16 punti, mentre con una vittoria e un secondo posto ha ottenuto ben 45 punti il brasiliano Gustavo Zimmermann Martins, così come hanno fatto ottime gare il polacco Mateusz Bartsch con una vittoria e un 4° posto e Anna Wodecka, con un 2° e un 3° posto. Nella Super Heat di domenica mattina Mateusz Bartsch ha preceduto al fotofinish Gustavo Zimmermann Martins, mentre al 3° posto ha chiuso una gara molto solida anche Ian Andersen, che ha preceduto Gloria Marchetto e Anna Wodecka, quest’ultima anche capace di far segnare il giro più veloce della corsa. La Finale della PRO è stata incredibile, con oltre 10 piloti in lotta per tutti i 30’ di durata della gara e continui avvicendamenti in classifica che hanno più volte modificato anche l’esito della classifica generale del Contest di categoria. Alla fine, la corsa l’ha vinta al fotofinish José Luis Chicharro Baez su Joel Favero, ma nel post gara lo spagnolo è stato penalizzato con 10” per due contatti di gara venendo retrocesso al 15° posto in classifica. Il successo nella Finale è quindi passato nelle mani dell’Italiano Favero con soli 218 millesimi di margine su Ian Andersen, mentre negli ultimi 2 giri di gara Gustavo Zimmermann Martins è riuscito a fare suo il 3° posto dopo che era scalato anche in 8ª posizione, conquistando così il titolo di categoria. Al 4° posto ha chiuso la finale un ottimo Roberto Martellino e al 5° posto si è classificata Anna Wodecka, che ha preceduto Andrea Ceccato e Michele Ottini. Nella classifica di Campionato il brasiliano Gustavo Zimmermann Martins scrive il suo nome nell’albo d’oro del World Contest, conquistando complessivamente 136 punti contro i 110 di Ian Andersen, che ha chiuso al 2° posto. Molta delusione per Mateusz Bartsch, che ha chiuso la Finale al 10° posto (anche a causa di una penalità per un contatto di gara) dopo aver anche guidato la corsa a lungo, perdendo così sia il titolo, sia il 2° posto in classifica, terminando al 3° posto con 103 punti. Sul podio sono saliti anche Anna Wodecka, che ha ottenuto un eccellente 4° posto assoluto e il Trofeo “Lady”, mentre al 5° posto si è classificato Joel Favero, molto brillante nella giornata di domenica. A seguire, 6° posto per Andrea Ceccato, 7ª posizione per Jose Chicharro e 8° posto per Gloria Marchetto. Chiudono la top ten Roberto Martellino e Wesley Bettinelli, mentre il Trofeo Team è andato a Handsign Team con 229 punti, che ha preceduto Raceland e Link Sport, rispettivamente con 169 e 136 punti.