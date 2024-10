I ragazzi del Toirano Alassio tra i protagonisti della prestigiosa Sanremo Cup di volley giovanile

Pronostico rispettato nel 3° e conclusivo atto della 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore: come un anno fa, la quotata formazione dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio si è aggiudicata il torneo Under 15 maschile, superando 2-0 (25-18, 25-17) in finale la Colombo Genova. Al terzo posto gli emiliani dell’Univolley Tecnocasa Carpi, vittoriosi 2-1 (23-25, 15-13, 25-23) sul Parella Torino in una finalina incertissima. La classifica si completa, nell’ordine, con Bper Banca Modena, Sant’Anna Tomcar San Mauro Torinese, Montichiari e Toirano-Alassio. Elevato il livello tecnico messo in mostra dai partecipanti su campi del Mercato dei Fiori di Valle Armea, nonostante la stagione sia appena iniziata e l’obiettivo per buona parte di queste squadre sia la finale nazionale che si terrà solo a primavera inoltrata. Tre di questi team intanto si ritroveranno a Trento, ad inizio marzo, per il 19° Memorial Mikael Brugnara, prestigioso appuntamento a carattere nazionale. Oltre ai milanesi Diavoli Rosa (in pratica il settore giovanile dell’Allianz Milano di Superlega), vincitori dell’edizione 2024, hanno acquisito il pass Colombo e Carpi.

L’auspicio è ovviamente quello di vedere entro qualche anno, come già accaduto in precedenza, i protagonisti della Sanremo Cup ai massimi livelli. Per questo c’era anche grande attesa per l’assegnazione degli ambiti riconoscimenti individuali, andati a Leonardo Tragni (Diavoli Rosa, mvp, Trofeo Laboratorio CT), Samuele Baraldi (Carpi, miglior palleggiatore), Tobia Pignoli (Modena, miglior schiacciatore), Leonardo Rodolfo Branchesi (miglior centrale), Alessio Rogai (Colombo, miglior opposto) e Andrea Caruso (Colombo, miglior libero). Un ricordo della Sanremo Cup è stato inoltre consegnato anche ai ragazzi che hanno compiuto gli anni nella settimana del torneo e ai tre più giovani, nati nel 2012 (Lorenzo Fabio, cui è andata la targa Panathlon, e Lorenzo Iaccheri del Colombo, Carlo Canzoneri del Sant’Anna). La targa in memoria di Enrico Chiavari, per anni deus ex machina dell’evento, è finita nelle mani di Gianluca Cavaglieri, quale allenatore della squadra 1a classificata. Un folto pubblico ha seguito l’evolversi del torneo, già da sabato. Presente a bordo campo per tutta la giornata di ieri anche Luca Leoni, tecnico della nazionale italiana Under 17 maschile, che un mese e mezzo fa ha conquistato la medaglia d’oro al Mondiale di categoria.

Numerose le autorità che, insieme a Luca Leoni ed allo staff della Nlp capeggiato dal presidente Cesare Fagnani, hanno preso parte alla cerimonia conclusiva, per la quale non sono mancati i fiori di Sanremo: Giuseppe Tessitore con la moglie Deborah e i figli Edoardo e Angelica; la consigliera Maura Ghisi per il Comune di Sanremo; Anna Del Vigo (presidente comitato regionale), Ornella Testa (presidente comitato territoriale Liguria Ponente) e Franco Bocchia (presidente comitato Liguria Levante) per la Federazione Italiana Pallavolo; il delegato del Coni Point Imperia, Alessandro Zunino; Paolo Alberti (ideatore della manifestazione e promotore delle primissime edizioni); Claudio Frascarelli, presidente della Ginnastica Riviera dei Fiori, società gemellata con la Nlp Sanremo.

La 40a Sanremo Cup, dal 1993 abbinata al Memorial Dado Tessitore, è stata promossa dalla Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo, sotto l’egida della Fipav, e si svolta grazie al contributo di Comune di Sanremo, Regione Liguria e Laboratorio CT (main sponsor), con il patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo.

Al termine dei tre appuntamenti in un mese (il test match internazionale di A1 femminile del 15 settembre tra Chieri e Cannes, terminato 3-0 per le piemontesi, il torneo Under 16 femminile di fine settembre vinto dal Mondovì e quello maschile del fine settimana appena trascorso), la 40a edizione, celebrata nel migliore dei modi (anche con la consegna da parte dell’organizzazione di una targa a Paolo Alberti, Anna Del Vigo ed alla famiglia Tessitore), va in archivio con ampia soddisfazione della Nlp, della famiglia Tessitore e degli enti che l’hanno sostenuta. L’appuntamento è già fissato per il 2025, sempre tra metà settembre e metà ottobre, con la 41a edizione, per la quale sono già allo studio alcune novità.





Riepilogo risultati Torneo Under 15 maschile

Sabato 12 - Girone A: Diavoli-Carpi 3-0, Sant’Anna-Toirano 3-0, Diavoli-Toirano 3-0, Carpi-Sant’Anna 3-0. Girone B: Colombo-Modena 2-1, Parella-Montichiari 3-0, Colombo Montichiari 3-0, Modena-Parella 2-1.

Domenica 13. Quarti di finale: Diavoli-Montichiari 2-0, Colombo-Toirano 2-0, Parella-Sant’Anna 2-1, Carpi-Modena 2-1. Semifinali: Diavoli-Parella 2-0, Colombo-Carpi 2-0, Sant’Anna-Montichiari 2-0, Modena-Toirano 2-0. Finali: Diavoli-Colombo 2-0, Carpi-Parella 2-1, Modena-Sant’Anna 2-0, Montichiari-Toirano 2-0.





Albo d’oro torneo giovanile maschile Sanremo Cup (le prime quattro edizioni sono state riservate alla cat. Under 14, dal 2022 U15): 2024-2023 Diavoli Rosa Brugherio, 2022-2016 Colombo Genova, 2019-2018 Lube Civitanova Marche, 2017 Volley Segrate.