E' stata una gara in equilibrio per un'ora abbondante, poi il gol di Gatto ha rotto l'enpasse tra Vadese e Masone, permettendo ai genovesi di far loro l'anticipo del Chittolina con un largo 3-0.

Mister Bruzzone e i suoi hanno trascorso una notte in vetta, prima del sorpasso della Campese, ora a punteggio pieno.

La voglia di rimanere lassù per l'ex vice di Beppe Maisano è forte, ma bisognerà lavorare su pregi e difetti per mantenere un buon livello di competitività.