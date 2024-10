Pallanuoto, la R. N. Savona batte il Primorac. Angelini: "Una bella prova, la squadra sta crescendo"

"Siamo felici per questa vittoria, anche se all'inizio della stagione vuol dire poco. La settimana scorsa abbiamo perso con il Sabadell la prima partita stagionale, oggi (ieri ndr) abbiamo fatto una bella prova e la squadra sta crescendo. Abbiamo fatto alcuni cambi nel mercato e ancora ci manca il secondo centro che è infortunato, stiamo però lavorando di squadra abbastanza bene".

E con queste parole che Alberto Angelini, allenatore della Rari Nantes Savona, ha commentato a caldo ai microfoni della Len il successo dei suoi in casa del Primorac Kotor. I biancorosso si sono imposti per 18-12 cogliendo i primi tre punti stagionali in Champions League.

Commentando il match, Angelini ha sottolineato ancora: "Tante espulsioni da una parte e dall'altra, una partita troppo verticale, gol a uomini pari: per noi va bene perché siamo anche abili in certe situazioni, ma non è una pallanuoto che mi piace particolarmente".

"L'importante adesso è migliorarsi nel gioco e aspettare anche arbitraggi meno penalizzanti" ha concluso il tecnico della Rari, che sabato prossimo ospiterà alla Zanelli la Pro Recco.