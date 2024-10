Calcio, Albenga. Prima panchina per Massa in bianconero: "Proseguirò io, ho parlato con la società. Ora attendo rinforzi" (VIDEO)

Non è stata una parentesi quella di Thomas Massa oggi sulla panchina dell'Albenga. Il tecnico, affiancato da Rocco De Marco (ex tecnico di Speranza e Carcarese) ha infatti confermato la propria permanenza alla guida della Prima Squadra anche dopo il 5-0 incassato dal Novaromentin. Ovvia e scontata l'attesa di nuovi rinforzi. Una tiratina d'orecchie ai giovani ingauni è arrivato per l'atteggiamento espresso nel primo tempo, troppo poco focalizzato alla ricerca del gioco.