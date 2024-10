Pallanuoto, dopo lo show in Champions League Damonte guarda alla sfida con la Pro Recco: "C'è voglia di confrontarci con i più forti"

È tornato a Savona da campione d'Europa in carica e proprio in una notte di Champions League ha illuminato la scena contribuendo in maniera importante alla vittoria della Rari Nantes in casa del Primorac Kotor. Parliamo di Luca Damonte, mancino classe '92, rientrato in Italia dopo l'esperienza vincente in Ungheria nelle fila del Ferencvaros. Con lui abbiamo analizzato la vittoria di mercoledì scorso, focalizzandoci inoltre sul presente della squadra di Alberto Angelini e gettando uno sguardo a quello che sarà il big match odierno con la Pro Recco in programma alle 15.00 alla Zanelli.

Tre gol e sette assist, un bottino sontuoso quello di Damonte contro il Primorac: "Sono contento di com'è andata, partite del genere sono quelle belle da giocare, in Champions League ormai ho avuto un po' di esperienze e devo dire che sono le partite più belle: piscine calde, squadre di buon livello, ci siamo proprio divertiti a giocare e ovviamente anche a portare a casa i tre punti".

Alla Rari dal 2007 al 2010 e dal 2016 al 2018, Damonte è tornato quest'anno a indossare la calottina biancorossa: "Dico sempre che ho fatto tre anni là (a Budapest con il Ferencvaros ndr), ma secondo me ogni sportivo ha bisogno di nuovi stimoli: sono contento della scelta che ho fatto, ritrovo una storia che mi aveva dato tanto e un allenatore che chiede tanto ma dà anche tanto, sono contento di averlo ritrovato. Come squadra abbiamo un bel potenziale, non lo abbiamo ancora espresso perché siamo all'inizio e c'è ancora tanto margine. Ci vorrà un po' di tempo, ma verranno fuori tutte le armi che abbiamo".

Nel frattempo arriva alla Zanelli la Pro Recco per la 2^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1: "Incrociamo i più forti, alla fine la rivoluzione di cui si è parlato in estate non c'è stata. Li incontreremo in casa nostra, vedremo a che punto siamo: noi non siamo ancora al top, vedremo anche loro a che punto saranno. Al di là del risultato, vogliamo confrontarci; penso e spero che ognuno di noi abbia la voglia di confrontarsi contro i più forti per vedere quanta differenza c'è ancora tra loro e noi. L'anno scorso i miei compagni ci hanno provato ma c'era ancora un bel po' di differenza, vediamo quest'anno se, come spero, questa differenza tra le due squadre si è assottigliata".

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Alessandro Severo di Roma e Arnaldo Petronilli di Roma. Il Delegato Fin sarà Giuseppe Sorgente di Pontassieve (Firenze).

Sono a disposizione i biglietti al costo di 10 euro, mentre l'ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.