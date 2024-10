La voglia di riscattare immediatamente la caduta del "Santuario" contro lo Speranza era percepibile in tutto l'ambiente Savona. Non a caso gli Strisicioni hanno saputo avere la meglio sulla Vadese, regolata 2-0 all'Olmo Ferro.

Mister Monte ha ringraziato nel post partita la società per il sostegno e ha posto già nel mirino l'anticipo di sabato prossimo contro il Multedo che, senza ipocrisia e retorica, viene già segnalato come scontro diretto per le zone nobili della classifica.