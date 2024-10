Pallavolo, vittoria in trasferta per 3-0, inizia col piede giusto l’avventura del riviera volley

E’ iniziata col piede giusto l’avventura nel campionato regionale femminile di pallavolo di serie C (edizione 2024/2025) della compagine del Riviera Volley Grafiche Amadeo Oliflor. Le ragazze di Nando Guadagnoli e Pietro Ravoncoli, scese in campo al PalaMaragliano di Genova con questa formazione: Nicoleta Gabriela Achirei, Alice Adamo, Elena Andreis, Letizia Chiara Capello, Michela Curto, Cecilia De Marchis, Martina De Vincentiis, Alessia Delorenzi, Camilla Gandolfi, Matilde Guadagnoli, Valentina Lanteri, Alida Macciantelli Traverso, Celeste Merogno e Altea Patrucco, si è imposta per 3 a 0 (18-25; 22-25; 20-25) sulle avversarie del Wonder Normac Volley Genova Ponente.

"Abbiamo risolto il match in maniera più agevole di quanto avevamo ipotizzato alla vigilia – ha commentato a fine gara il trainer del team giallonero Nando Guadagnoli – abbiamo giocato bene, ma sarà necessario impegnarci di più, già dalle prossime gare, per migliorare l’amalgama del gruppo. Di fronte, questa volta, avevamo una squadra scesa in campo con una formazione molto giovane e priva, quindi, della necessaria esperienza. Le prossime sfide, a cominciare da quella di domenica 27, a villa Citera, contro l’Albaro Volley che si è imposto sabato in casa per 3 a 1 contro il Futura, ci serviranno a capire meglio di che pasta siamo fatti".

Questi gli altri risultati della prima giornata del campionato regionale femminile di serie C di pallavolo: Campomorone – Albisola 2-3; Cogovalle – Tigullio 3-2; Acli Santa Sabina – Admo Lavagna 3-0; Normac – Volare 3-0; Virtus Sestri – Villa Levi 0-3.