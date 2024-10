Calcio. La S.F. Loano ritrova le reti degli attaccanti e batte il Molassana, tre punti vitali grazie a Vierci e Leonardo Carastro

Riaccendere l'innesco del reparto offensivo della San Francesco era vitale affinchè oi rossoblu potessero finalmente iniziare a macinare punti in classifica.

Privarsi dei gol su azione rappresentava infatti un handicap troppo pesante da sopportare, soprattutto dopo prestazioni positive ma con pochissimi punti utili da inserire in graduatoria.

Non a caso il ritrovato feeling con la rete degli attaccanti di mister Cattardico ha permesso ai loanesi di conquistare il primo successo in campionato e di risollevarsi in classifica. Del resto il tema del roster offensivo rossoblu è rimasto in primo piano fin dalla scorsa estate, non tanto per i valori in prospettiva dei singoli protagonisti (e le marcature di Vierci e Leonardo Carastro lo testimoniano), quanto per l'assenza di un riferimento offensivo abituato a misurarsi con il massimo campionato regionale.

La linea verde potrebbe però essere ancora battuta dalla dirigenza rossoblu. Il vicepresidente Ferrara ha infatti postato sui social un gol di Edoardo Totaro all'Ellena, con la frase "Sentimento... è questione di tempo. Chi lo sa che alla riapertura delle liste di trasferimento non possa esserci il ritorno dall'Imperia?

MOLASSANA - S.F. LOANO 0-2

Marcatori: 58’ Vierci, 66’ Carastro L.

Molassana: Carlucci, Grossi (25’ Scimone), Robotti (77’ Mazzolini R.), Pittaluga Ale., Dorno, Ventura, Rapetti (69’ Sanguineti Fed.), Fabbrucci (69’ Severi S.), Traverso (77’ Costa), Portaccio, Venturelli.

Allenatore: Gullo

S.F.Loano: Gallo, Campelli, Oxhallari, Puddu, Balla, Basso, Macagno (80’ Halaj), Bonifazio (52’ Vierci), Destito L. (52’ Cauteruccio), Buonocore, Carastro L. (83’ Valentino).

Allenatore: Cattardico

Arbitro: Musumeci di Cassino