La targa ricordo per le 100 presenze e i tre punti messi a segno contro l'Arenzano hanno permesso a Filippo Pili di archiviare il week end perfetto.

Per il difensore centrale l'orizzonte temporale si sposta però verso le prossime sfide, ribadendo l'impegno che i biancocelesti stanno portando avanti per intraprendere una stagione all'altezza delle aspettative e, perchè no, indossare altre 100 volte la maglia del Pietra.