Giudice Sportivo, Prima Categoria: si arriva fino ad otto giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 19/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/10/2024

CA DE RISSI SG - SORI G.S.

PQM Dispone:

• di omologare il risultato conseguito sul campo (Ca De Rissi SG – Sori 6 - 1);

• Di incamera il relativo contributo. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 100,00 OLD BOYS RENSEN

Per la condotta dei propri tifosi i quali scagliavano in campo una bottiglietta d'acqua a gara in corso e, uno di essi, stava aggrappato alla grata rivolgendo espressioni minacciose all'indirizzo del ddg.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 7/11/2024

DI MEO AUGUSTO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/11/2024

ROLANDO ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BERGITTO LORENZO (SORI)

Al 25' st, rivolgeva al ddg espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose. (sanzione aggravata per il tenore delle espressioni utilizzate)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

Al 45 st, rivolge al ddg un'espressione blasfema quindi rivolge a quest'ultimo una minaccia.

CORDANO ALBERTO (SORI)

Al 25' rivolgeva al ddg urlando espressioni irriguardose ed ingiuriose, continuando ad inveire dopo il provvedimento di espulsione mentre si dirigeva verso gli spogliatoi.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

GALLOTTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

CALVI SAMUELE (MASONE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

ROTUNNO ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

DROVANDI JACOPO (BRUGNATO 1955)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

RAMELLA DANIELE (COGORNESE)

BARDI ALESSIO (MASONE)

GATTO CHRISTIAN (MASONE)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)

LA PIANA ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SECONDELLI RICCARDO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DALESIO FABRIZIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

MORELLI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BASSI SAMUELE (MASONE)

LEPRI GIANLUCA (MASONE)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

NDIAYE IBRAHIMA XALILO (MULTEDO 1930)

MANCUSO SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)

MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

MILONE GIANLUCA (RIOMAIOR 1965)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)

VOLPI DARIO (RIOMAIOR 1965)

BAHITI ERVIS (ROSSIGLIONESE)

CANESSA DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BOERO GIOVANNI (SORI) CAPITELLI ANDREA (SORI)

BIANCO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

FAZIO TOMMASO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 20/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 200,00 VIRTUS SANREMO CALCIO2011

Poiché non forniva al ddg la chiave per chiudere lo spogliatoio assegnato e così, a fine gara, il ddg rilevava che i suoi indumenti fossero bagnati e sporchi nonché fosse stato rotto il suo borsone. Condanna, inoltre, la società al rimborso dei danni al borsone cagionati al ddg.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/11/2024

PALUMBO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUERRINI STEFANO MARIO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MASSARINO CLAUDIO (SAVIGNONE)

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 7/11/2024

IARIA ALESSANDRO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTUGNO NICCOLO (CADIMARE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

DI DONATO CIRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

Al 45+1 st veniva espulso per un grave fallo di gioco e alla notifica del provvedimento protestava in maniera prolungata con il ddg ritardando la propria uscita dal tdg per circa due minuti. Al termine della gara, teneva una condotta aggressiva nei confronti del ddg avvicinandosi allo stesso e rivolgendogli espressioni minacciose nonché colpendo al volto lo stesso con una sigaretta spenta.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

A gioco fermo, dopo aver subito un fallo di gioco, colpiva con un calcio di lieve entità un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

SECHI NICHOLAS (RICCO LE RONDINI)

A gioco fermo, colpiva con un pugno il petto di un un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

ARLANDINI TOMMASO (APPARIZIONE FC)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

MAXENA FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SETTI DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

RIILLO STEFANO (CADIMARE CALCIO)

LODOVICI SAMUELE (CAMPOROSSO)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

GALASSI MANUEL (CASTELNOVESE)

VALLETTA FRANCESCO (CASTELNOVESE)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)

CABELLO JARA FABIO ALESS. (GOLFO DIANESE 1923)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GALANTE TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

FRANCHIN DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BEDINI LUCA (ROMITO MAGRA 1922)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MOLON LORENZO (SAVIGNONE)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FENOGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA Q.)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO C.2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

LUCIGNANO MATTEO EGHOSA (APPARIZIONE FC)

BRIOLA ALFREDO (ATLETICO QUARTO)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

CANNIZZARO GIOVANNI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DAMONTE FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MICHERO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)

ROSSI CESARE SEBASTIA (CADIMARE CALCIO)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

META ARVI (CENGIO) NEGRO MANUELE (CENGIO)

VOLGA LORENZO (CENGIO)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

DELFINO GIORGIO (DEGO CALCIO)

DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

ANSALDI FEDERICO (IMPERIESE CALCIO)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)

GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

BOTTA DAVIDE (LETIMBRO 1945)

BRANCHETTI VITTORIO (MALLARE)

ANDREANI DANIELE (MAROLACQUASANTA)

LESI LEONO (MAROLACQUASANTA)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

SEGANTI EDOARDO (MAROLACQUASANTA)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

ELKAMLI ILIASSE (OSPEDALETTI CALCIO)

NDAO CHEIKH AHMED TI (PEGLI LIDO FBC)

TRUDU MANUEL (PEGLI LIDO FBC)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE)

VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

NARDINI SAMUELE (ROMITO MAGRA 1922)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

POSSEMATO ANTONIO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

CONTI NICOLO (SANTERENZINA)

VINCHESI ALESSANDRO (SANTERENZINA)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)

GARBINI PABLO ANDRES (SAVONA F.B.C. 1907)

ABDELFATTAH RAMY SALAH A. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

MARTINO GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

GARBARINO GIULIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

RIVA DARIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GUZZI LORENZO (SAVIGNONE)

JEZZARD LUCA (SAVIGNONE)

INCORVAIA ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)

DIAGNE AMADOU KHALY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

REBORA MARCO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VALENZISE TOMMASO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)