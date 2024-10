Pallavolo: sconfitta al tie-break per le dianesi del Villa Levi, il big match di Serie C va alla Normac Genova

Termina per 3-2 (19-25; 17-25; 25-18; 25-14; 17-15) in favore della Normac Genova il big match della seconda giornata del campionato di serie C. Le ragazze di casa dell'Hotel Villa Levi, infatti, dopo essersi portate in vantaggio per due set a zero hanno dovuto subire la rimonta delle genovesi ed alla fine hanno ceduto al termine di un emozionante tie-break per 15-17.

"Nei primi due set le nostre ragazze hanno giocato in maniera perfetta - dice il presidente Anfossi - stiamo iniziando a vedere il gioco che ha impostato il nostro allenatore, fatto di ritmo e velocità. Sapevamo che la Normac, che sicuramente è una formazione forte ed esperta, avrebbe potuto girare la partita. Peccato aver perso per un nulla, però abbiamo marcato un punto in classifica ed è un punto guadagnato. Vista la situazione delle due squadre, questo incontro così presto era più favorevole a loro. Però secondo me questa partita ci deve dare sempre più consapevolezza di essere sulla strada giusta ed il campionato è molto lungo".

Con questo risultato la formazione dianese resta comunque al quarto posto in classifica a due lunghezze dalla capolista Riviera Volley Sanremo ed un solo punto dalla coppia Normac e Cogovalle. Nel prossimo turno le ragazze dell'Hotel Villa Levi avranno una insidiosa trasferta a Genova contro il Santa Sabina, vero banco di prova per le ambizioni della società dianese.