Pallanuoto. Rari Nantes Savona da urlo, impresa ad Atene: Olympiacos battuto 10-9!

Utilizzando una metafora più cara al calcio che alla pallanuoto si potrebbe dire "clamoroso ad Atene": nel terzo turno della fase a gironi della Len Champions League, infatti, la Rari Nantes Savona si è imposta contro ogni pronostico in casa della corazzata Olympiacos.

Un vero e proprio capolavoro dei ragazzi di Alberto Angelini, capaci di vincere 10-9 nella piscina di una delle grandi favorite per la vittoria finale della competizione e ovviamente indiziata principale al primo posto del gruppo D.

Una gara magistrale quella condotta dai biancorossi, approcciata nel migliore dei modi con un primo tempo concluso avanti 3-1 grazie ai gol di Bruni, Erdelyi e Merkulov. Di Nikolaidis la rete del momentaneo 2-1 dei greci. Nel secondo tempo la reazione ellenica: dopo il gol di Genidounias e la nuova replica di Merkulov, è ancora Genidounias ad andare a segno, seguito da Fountoulis in rete per il pareggio. La parità permane fino a fine frazione dopo la botta di Figlioli e la risposta di un Genidounias implacabile.

La Rari non si scompone e allunga nel terzo tempo: Occhione riporta avanti i savonesi, Fountoulis li riprende. Merkulov ed Erdelyi però piazzano il break del +2 con il quale si entra nell'ultima frazione di gioco. Gkillas riporta sotto i padroni di casa, Figlioli gela l'entusiasmo ellenico e riallunga. Zalanki riavvicina l'Olympiacos, segue Occhione con quello che sarà il gol decisivo per i tre punti. La rete di Genidounias a 1.38 dalla fine è il pepe che anima il finale di gara: la Rari non riesce più ad andare a segno, ma Nicosia e la difesa blindano un risultato storico.

In attesa del match tra Primorac e Sabadell, Figlioli e compagni balzano solitari in testa alla classifica del loro girone.

OLYMPIACOS SFP – BPER R.N. SAVONA 9 – 10

Parziali (1 – 3) (4 – 2) (1 – 3) (3 – 2)



TABELLINO

Formazioni

OLYMPIACOS SFP: Zerdevas, Dimou, Gkillas 1, Genidounias 4, Fountoulis 2 (di cui 1 su rigore), Gouvis, Zalanki 1, Buslje, Alafragkis, Kakaris, Nikolaidis 1, Papanastasiou, Tzortzatos.

Allenatore: Hrvoje Koljanin .



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Cora, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo, Merkulov 3, Bruni 2, Gullotta, Guidi, Patchaliev, Erdelyi 2, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Boris Margeta (Slovenia) e Vojin Putnikovic (Serbia)



Delegato Len: Andy Hoepelman (Olanda)



Superiorità numeriche:

OLYMPIACOS SFP: 7 / 14 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 5 / 9.



Note:

Usciti per 3 falli: A 2'16” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona).