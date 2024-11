Vela. I risultati e i commenti dopo la prima giornata del Campionato Invernale del Ponente

Un avvio quasi perfetto domenica 3 novembre 2024 a Varazze, per la prima giornata di regate della 34ª edizione del Campionato Invernale del Ponente, dedicato alle imbarcazioni di altura.

L'evento è stato organizzato presso il Marina di Varazze dal Comitato dei Circoli del Ponente, formato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico di Celle e dalla LNI Savona. Le regate si sono svolte nelle acque di Varazze e Celle, con la partecipazione di 34 imbarcazioni e circa 300 velisti, caratterizzandosi per un elevato livello tecnico.

Sabato 2 novembre i partecipanti si sono riuniti presso la discoteca Aegua, dove, dopo la presentazione del libro di Roberto Avanzino, "Un lavello, un coltello e un fornello. Manuale di cucina di bordo", si è tenuto il briefing tecnico con la presentazione degli equipaggi in gara. La serata è proseguita con un’apericena conviviale offerta da Monolith Italia, sponsor tecnico della manifestazione.

Domenica 3 novembre la partenza è avvenuta puntualmente alle 10:30, con un sole splendente e una tramontana di circa 12 nodi. La prima prova è stata combattuta e si è conclusa positivamente per entrambe le classi. Tuttavia, il tentativo di iniziare una seconda prova è stato ostacolato dal calo e dalla variazione del vento, costringendo il Comitato di Regata a ridurre la prova per la classe ORC e ad annullare quella per la classe Grancrociera.

La competizione ha visto un alto livello tecnico con imbarcazioni e equipaggi ben preparati, rendendo le regate avvincenti fin dalle prime prove, promettendo un campionato ricco di emozioni e contenuti tecnici.

Risultati della Classe ORC dopo la prima giornata e due prove svolte:

1. Sarchiapone – di Gianluigi Dubbini;

2. Sangria - di Carlo Sebastiano Tadeo;

3. Farfallina 2 - Skipper: Davide Noli.

Risultati della Classe Grancrociera dopo la prima giornata e una sola prova svolta:

1. Mediterranea - di Marco Pierucci;

2. Piccola - di Roberto Nasuti;

3. Outlaw – di Wolfgang Reiter.

Prossimo appuntamento il 23 e 24 novembre 2024, con la 2° e 3° giornata di Campionato, in attesa di vedere sfidarsi in regata anche la flotta dei J24.