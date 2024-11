Pallanuoto, Merkulov trascina la Rari Nantes Savona: "Ad Atene abbiamo fatto la storia, lavoriamo per una grande stagione"

Giorno dopo giorno, partita dopo partita, Daniil Merkulov è sempre più protagonista della Rari Nantes Savona.

L'attaccante russo è stato grande protagonista con quattro reti nella vittoria dei biancorossi contro Palermo di sabato scorso, ma soprattutto è stato anche grazie ad una sua tripletta che la squadra allenata da Alberto Angelini ha potuto vincere in casa del quotato Olympiacos in Champions League. E proprio dal successo di Atene è partita l'analisi del buon momento dei savonesi: "È stata una grande vittoria, abbiamo fatto la storia - ha dichiarato - Sicuramente è stato un grande risultato, abbiamo dato il nostro meglio".

Il futuro di questa Rari appare roseo, la conferma è arrivata dalla buona prova offerta in campionato: "Ci stiamo preparando per la seconda parte della stagione - ha spiegato ancora Merkulov - quindi penso che ogni partita sarà anche molto meglio. Nella seconda parte della stagione penso saremo molto in forma".

In chiusura un pensiero sulla città che lo ha accolto dopo l'esperienza a Budapest con il Ferencvaros: "Savona mi piace molto perché è una città soleggiata: mi piace il sole, vicino al mare. Me la godo ogni giorno, con gli allenamenti, con il clima e tutto il resto".