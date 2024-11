Savona. Pronta la nuova area fitness pubblica in piazza delle Nazioni Unite

Sabato 9 novembre alle ore 11.30 presso il Parco delle Nazioni Unite si inaugura la nuova area fitness pubblica che si aggiunge a quella già realizzata dal Comune al Parco de La Rocca con l'obiettivo di aumentare l'offerta di spazi pubblici per la pratica sportiva che garantiscano piena accessibilità ai disabili.

La collocazione della nuova area fitness, scelta dall'Amministrazione sulla base delle indicazioni ricevute dal quartiere, ha anche lo scopo di caratterizzare il parco delle Nazioni per la sua polivalenza facendolo diventare sempre di più un polo aggregativo al servizio del quartiere e della città.

"Con la nuova area fitness arricchiamo gli spazi pubblici liberamente fruibili a tutti per la pratica dello sport - dichiara l'Assessore allo sport Francesco Rossello - Come nostro costume, la collocazione della nuova area fitness è stata scelta di concerto con i cittadini del quartiere. In particolare, si è scelto di privilegiare il tratto di passaggio compreso tra piazza delle Nazioni e corso Ricci che fino ad oggi risultava isolato e meno frequentato dagli abitanti del quartiere. Per dare piena visibilità ed accessibilità all'area è stata eliminata una parte della siepe esistente ed ora dal giardino si può accedere facilmente ed utilizzare tutte le attrezzature”.

Per quanto riguarda i prossimi passi l'Assessore spiega che “l'obiettivo è realizzare un coordinamento tra referenti di quartiere, società sportive, associazioni e scuole per la stipula di un Patto di Collaborazione che possa promuovere il presidio e la cura del luogo”.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderà parte anche Sandro Boraschi, commissario tecnico della nazionale paralimpica di pesi con la quale ha recentemente vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi grazie all'impresa di Donato Telesca che ha sollevato 213 Kg nella categoria fino a 72 Kg. Nell'occasione, al CT Boraschi verrà consegnato il premio "Sportivi Savonesi nel mondo".