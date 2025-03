Pallanuoto. R.N. Savona in semifinale di Coppa Italia: la De Akker Bologna lotta ma cede 16-11

Ci sono voluti tre tempi pieni alla Rari Nantes Savona per avere la meglio sulla De Akker Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia di pallanuoto maschile. Alla piscina "Scandone", i biancorossi si impongono per 16-11, ma il successo è stato più sofferto del previsto contro una formazione bolognese determinata e mai doma.

La squadra di Alberto Angelini è partita meglio, portandosi subito sul +3, ma la reazione della De Akker (con molto savonese tra le sue fila, dal tecnico Federico Mistrangelo ai giovani Bragantini e Urbinati) non si è fatta attendere: entro la fine del primo tempo, i felsinei hanno infatti riequilibrato il match sul 4-4. Anche nella seconda frazione il copione non è cambiato, con un continuo botta e risposta che ha visto Savona chiudere avanti di misura (4-3).

Solo nel terzo tempo capitan Rizzo e compagni sono riusciti a prendere il largo con un altro parziale di 4-2, che li ha riportati sul +3 spianando la strada verso la vittoria. Lo stesso punteggio si è ripetuto nell'ultima frazione, fissando deifinitivamente il risultato e certificando il passaggio in semifinale.

Un successo arrivato al termine di una settimana intensa per la Rari, reduce da carichi di lavoro mirati in vista del delicato impegno di mercoledì prossimo in Champions League contro il Barceloneta. Ai gol ci hanno pensato Figlioli ed Erdelyi, autori di una tripletta a testa, seguiti dalle doppiette di Bruni e Vavic. A completare il tabellino dei marcatori: Rocchi, Merkulov, Guidi, Occhione, Rizzo e Damonte. Tra i pali, spazio a entrambi i portieri: Nicosia ha difeso la porta nel primo e nell’ultimo tempo, mentre Da Rold è stato protagonista nella fase centrale del match.

Domani alle 17 (diretta Tv su Raisport HD) supersfida contro Brescia, che ha regolato 14-8 Posillipo: in palio l'accesso alla finalissima della coppa nazionale.

"Una brutta partita di pallanuoto, abbiamo giocato male - le parole del tecnico Angelini ai microfoni di Waterpolo Channel nel post gara - Partita sotto ritmo, sotto livello, ma ci può stare: ogni tanto la squadra ha bisogno anche di essere lasciata un po' andare. Avessimo perso saremmo tornati a casa e ci saremmo riposati, abbiamo vinto e adesso ci tocca giocare due partite: vediamo se riusciamo a fare meglio".