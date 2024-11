Marina di Loano, al via la settima edizione del Campionato Invernale: 42 imbarcazioni sono pronte a sfidarsi

Tutto è pronto per la settima edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, un evento di vela che si prepara ad animare le acque liguri dal 9 novembre 2024 al 16 febbraio 2025.

Con 42 imbarcazioni già ufficialmente iscritte, il Campionato si articolerà su sei fine settimana consecutivi, offrendo ai partecipanti diverse opportunità di misurarsi nelle acque di Marina di Loano. Il programma prevede regate nelle date: 9-10 novembre 2024, 16-17 novembre 2024, 7-8 dicembre 2024, 18-19 gennaio 2025, 8-9 febbraio 2025 e 15-16 febbraio 2025. Ogni weekend, i partecipanti affronteranno una o più prove, per un massimo di 24 regate.

Tra gli iscritti, molti dei protagonisti della scorsa edizione sono tornati a sfidarsi. Tra i vincitori della passata stagione spiccano: Corto Maltese di Michele Colasante, primo classificato overall e di gruppo 1 in ORC; Ophé Lie di Lorenzo Novaro, salito sul gradino più alto del podio nel gruppo ORC D; Peggy di Christian Nadile, che ha trionfato nella classe Libera con Spi; Tuara di Alberto Schivo, vincitore nella classe Libera Vele Bianche overall; e Strolaga II di Alessandro Savasta Fiore, primo nella classe Libera Vele Bianche 2.

Il Campionato è aperto alle categorie ORC e IRC, con possibilità di iscrizione alle due categorie per le imbarcazioni in possesso di entrambi i certificati di stazza validi. Inoltre, sono previste due Classi Libere (con e senza vele da poppa). Per chi desidera partecipare con imbarcazioni Monotipo o Minialtura, queste classi verranno attivate con un minimo di quattro iscritti.

Il Comitato di Regata, in base alle condizioni meteorologiche, deciderà se le prove si svolgeranno a bastone o con navigazione costiera, offrendo così sfide di varia tipologia che metteranno alla prova le capacità tattiche e tecniche degli equipaggi.

L'evento prenderà ufficialmente il via con il briefing generale di inizio Campionato, fissato per sabato 9 novembre 2024 alle ore 9:30.