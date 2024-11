Avere la possibilità di far subentrare in corso d'opera un giocatore come Poggi testimonia tutta la qualità della rosa della Carcarese.

La punta con una bellissima acrobazia ha infatti sbloccato la sfida contro un'Albissola capace di affrontare a viso aperto i biancorossi.

La punta ha voluto dedicare il gol partita ad Andrea Briano, vittima di un brutto infortunio durante il match contro l'Argentina.