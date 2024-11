Calcio, Prima Categoria B. Stasera recupera la Letimbro, attenzione anche a Campese e Masone

Anche nel girone B di Prima Categoria si provvederà questa sera a recuperare le partite rinviate a fine ottobre, causati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria.

In campo ci sarà una sola squadra savonese: la Letimbro farà rotta verso Arenzano per sfidare alle 20:45 l’Old Boys Rensen.

Un quarto d’ora prima spazio a due big come Campse e Masone che, in caso di successo, potrebbero guadagnare punti rispetto al Savona. I verdi riceveranno la Campese, la squadra di Bruzzone sarà in trasferta sul terreno della Rossiglionese.