Calcio, Promozione. Riflettori sui recuperi: Carcarese-Pontelungo vale la testa della classifica

Riflettori accesi in questo mercoledì sera per il calcio dilettantistico savonese nel campionato di Promozione, alle prese coi recuperi della sesta giornata di campionato per il Girone A, quella con due match rinviati lo scorso 27 ottobre a causa del maltempo che ha imperversato in Val Bormida.

Non è una partita di coppe europee, nonostante l'orario delle 20:30, ma quella in scena al "Candido Corrent" di Carcare è una partita che può essere, seppur non decisiva, un buon termometro per testare ancora una volta il grado di maturità della capolista Carcarese e le ambizioni del sorprendente Pontelungo.

La squadra di Battistel, dopo l'inatteso primo stop sul campo dell'Argentina Arma, ha subito "ruggito" verso le inseguitrici battendo e mantenendo a distanza l'Albissole ricacciando il tentativo di sorpasso dei ceramisti. Stavolta a provare l'aggancio in vetta saranno i granata di mister Zanardini, ancora imbattuti e reduci da quattro vittorie consecutive.

Cambiano le prospettive, invece, guardando all'altro recupero di giornata, ossia quello delle 20:00 al "Ruffinengo" di Savona. Dopo tre sconfitte consecutive, i padroni di casa del Legino potranno provare a sfruttare la chance del secondo match consecutivo in casa per resettare un periodo no e tornare ad ampliare il margine sulla zona calda della graduatoria.

Proprio quella dov'è invischiato il New Bragno di mister Ferraro: dopo i quattro schiaffi rifilati alla Sestrese, i verdi domenica scorsa hanno dovuto arrendersi alla Sampierdarenese. L'occasione in questo caso per i valbormidesi è quella di tentare di accorciare verso la linea di galleggiamento della salvezza.