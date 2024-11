La nota biancoceleste:

Mercato attivo in entrata per le Albissole. A vestire la maglia biancoceleste da questa settimana è Diego Dagnino classe 2000. con un passato nelle giovanili della Sampdoria,ed ex di Gozzano vado Albenga e Finale.

Operazione conclusa per il Ds. Lasio e il Presidente Barlassina.