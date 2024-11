Nuovo inserimento nella rosa del Cisano.

Per il reparto difensivo arretrato di mister Porcella il nome nuovo è quello di Alessandro Munì, difensore calsse 1988 in arrivo dall'Altarese.

"Alessandro - spiega il mister - rappresenta per noi un'inserimento di qualità e di esperienza. Da inizio settimana si sta allenando con noi e auspichiamo sia disponibile già per la partita di domani contro il Bordighera. Da tutti noi un benvenuto al Cisano e un in bocca al lupo per questa sua nuova avventura".