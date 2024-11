Pallanuoto, la Rari Nantes Savona non fa sconti: Florentia battuta 20-5

Vittoria senza patemi per la Rari Nantes Savona nella sesta giornata di Serie A1. La squadra di Alberto Angelini ha superato 20-5 la Rari Nantes Florentia riuscendo a gestire al meglio le forze in un impegno di campionato giunto a cavallo tra le sfide decisive per la qualificazione al prossimo turno di Champions League.

La superiorità dei padroni di casa è emersa sin dal primo tempo, concluso 4-1 in favore del Savona grazie alle marcature di Occhione, Cora, Damonte e Guidi. Di Sordini su rigore la rete del momentaneo 1-3 dei fiorentini.

Nel secondo tempo due rigori, uno trasformato da Merkulov e uno da Erdelyi, oltre ad un altro sigillo dell'ungherese (recuperato dopo lo stop che lo aveva tenuto fuori a Sabadell), ad altre due reti di Damonte e ad una di Rocchi hanno rimodellato il punteggio sul 10-2 (Di Cardoni la rete ospite).

A quel punto il terzo e quarto tempo si sono trasformati in un allenamento con la compagine fiorentina a fare da sparring partner concludendo poche volte dalle parti di Da Rold, tra i pali per tutto l'incontro al posto di un Nicosia tenuto in panchina a scopo precauzionale visto l'affaticamento muscolare con cui sta convivendo ormai da qualche tempo.

Da segnalare sugli spalti della "Zanelli" uno striscione di critica per la risposta non proprio esaltante del pubblico cittadino esposto nel settore più caldo del tifo savonese. E assieme ad un messaggio di ringraziamento per la nostra redazione (per il quale grazie lo diciamo noi), anche un bello spettacolo offerto con la coreografia del bandierone biancorosso su tutta la tribuna centrale.

Martedì prossimo, alle 18.15, nella piscina di Corso Colombo nuovo appuntamento europeo: con il Primorac Kotor la sfida che potrebbe già regalare il pass per la prossima fase della massima competizione europea per club.

IL TABELLINO

BPER R.N. SAVONA - R.N. FLORENTIA 20-5

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 5, Figlioli, Occhione 1, Rizzo, Merkulov 2, Bruni 1, Erdelyi 2, Guidi 2, Patchaliev 2, Gullotta 2, Da Rold, Cora 2.

Allenatore: Alberto Angelini.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Hofmeijer, De Mey 2, Calamai, Turchini, Cardoni 2, Sordini 1, Benvenuti, Barghigiani, Mancini, Gioia, Visciani.