Calcio, Eccellenza. Dominici rilancia il Pietra: Genova Calcio battuta 1-0

PIETRA LIGURE-GENOVA CALCIO 1-0 (32' Dominici)

45'+5' conquista un'importantissima punizione il Pietra che può intanto far scorrere il cronometro. E finisce qui! Vincono i biancocelesti al secondo successo stagionale tra le mura amiche.

45'+4' resta in dieci il Pietra! Il secondo assistente ravvisa un'irregolarità a gioco fermo e a finire anzitempo sotto la doccia è Sogno.

45'+3' palla dentro dalla sinistra, si scontrano Volgger e Aicardi che restano entrambi a terra.

45' ancora 5' di sofferenza per il Pietra Ligure.

44' un'altra mossa per Maisano: fuori Guiffrey, in campo Capurro.

40' Guiffrey smanaccia nello scontro con Insolito, ammonito il difensore biancorosso.

38' primo cambio per mister Cocco: Insolito subentra a Faedo.

37' veloce la ripartenza del gioco da parte di Vernice, palla verso Sogno alla fine che si trova a tu per tu con Dondero e lascia partire un diagonale fuori di un soffio.

37' macchinosa l'esecuzione dello schema su punizione per la Genova Calcio, alla fine arriva una palla un po' sporca nei piedi di Pollarolo che calcia fuori.

36' primo ammonito del match: sul taccuino del direttore di gara finisce il pietrese Gasco.

35' tiro pericoloso e diagonale di Capotos sugli sviluppi di un corner, palla fuori.

31' cross di Guiffrey dalla sinistra, centrato in pieno un avversario, palla che schizza lontano.

25' punizione dai venti metri scarsi per Tagliavacche, palla alta. Altra sostituzione per Maisano: fuori Petitti, dentro un altro giovanissimo, Pollarolo.

23' scambio che manda al tiro dal limite Sogno, palla per Dondero debole e centrale.

21' secondo cambio per la formazione genovese: entra Ottonello, fuori Tassone.

17' rimessa laterale a cercare Andrade, l'attaccante calcia in girata ma altissimo.

16' corner a rientrare di Sancinito dalla sinistra, sulla linea salva Tagliavacche.

10' davvero poco da raccontare in questo avvio di ripresa, con un gioco molto spezzettato.

2' schema su punizione centrale a servire Sogno solo davanti a Dondero che si supera e respinge.

1' nessuna novità dagli spogliatoi per le due squadre, si ricomincia.

SECONDO TEMPO





45'+2' fallo al limite dell'area su Rovere, il signor Gippetto porta il fischietto alla bocca ma per fermare il gioco e mandare tutti negli spogliatoi.

45' prova a imbastire qualcosa la Genova Calcio, ma sono decisamente troppo bassi i ritmi dei ragazzi di Maisano per impensierire il Pietra.

43' ancora pericoloso sugli sviluppi di un piazzato il Pietra, tiro di Rovere deviato fuori.

38' corner del solito Sancinito, colpo di testa in avvitamento di Sogno ma tra le braccia dell'estremo avversario.

37' atterrato all'ingresso dell'area Dominici, punizione affidata a Sancinito che inquadra la porta ma trova Dondero.

32' PIETRA IN VANTAGGIO! Cross di Faedo dalla destra, da posizione non semplicissima il numero 9 pietrese riesce a trovare l'angolo buono per bucare Dondero.

27' sponda di Dominici sul cross di Sogno, sulla palla c'è Sancinito che rende la sfera a Sogno ma per il secondo assistente è fuorigioco. Bell'azione dei biancocelesti.

26' sarà Tassone a subentrare.

24' infortunio per Parente che deve lasciare il campo. Si prepara la prima sostituzione per la Genova Calcio.

19' trova spazio per il dribbling sulla sinistra Rovere, conclusione disturbata fuori.

18' palla nell'area genovese con Sogno che va a terra, l'azione prosegue col cross di Borlotti che conquista un angolo ma senza esito.

13' conclusione dal limite dell'area di Sogno, para centrale Dondero.

8' prova a spingere la Genova Calcio; sulla sinistra molto prudente la posizione di Parente sulla sinistra.

4' occasionissima per la squadra di casa con Sogno nel cuore dell'area piccola che non riesce a deviare per poco.

2' subito partenza forte dei genovesi con un paio di calci piazzati sui quali il Pietra si difende egregiamente.

1' squadre schierate in campo, si comincia!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici.

PIETRA LIGURE (4-4-2): Vernice; Borlotti, Gasco, Pili, Aicardi; Faedo (83' A. Insolito), Franco, Sancinito, Rovere; Sogno, Dominici.

A disposizione: Scalvini; Lufi, Gibertini, Guardone, Giraudo, Guaraglia, Lingua, Sardo.

Allenatore: M. Cocco

GENOVA CALCIO (4-2-3-1): Dondero; Capotos, Maisano, Riggio, Guiffrey (89' Capurro); Maresca, Tagliavacche; Volgger, Petitti (70' Pollarolo), Parente (26' Tassone, 66' Ottonello); Andrade.

A disposizione: Basso; Marino, Basciano, Boero, Bigini.

Allenatore: G. Maisano

Arbitro: D. Gippetto di Reggio Emilia

Assistenti: M. Crisafulli - W. Nicastro di Genova



Archiviare in fretta la brutta prestazione contro la Voltrese, restare agganciati al treno playoff e chissà.

Sono diverse le assenze in casa Pietra Ligure, eppure contro la Genova Calcio terza della classe c'è un'occasione per dare un segnale al campionato ma anche a se stessi, per dimostrarsi superiori anche alle difficoltà.