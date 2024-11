Pallanuoto. Champions League. La Rari Nantes Savona si qualifica al Quarter Finals Round, battuto il Kotor 11-9!

BPER R.N. SAVONA - VPK PRIMORAC KOTOR 11-9

0.00 Finisce qui! Vince la Rari e vince anche l'Olympiacos, i savonesi sono tra le migliori 8 d'Europa!

0.41 Rari che perde il possesso, Primorac che riparte all'attacco e chiama timeout con l'uomo in più. Nulla di fatto, Savona recupera anche stavolta.

1.12 Fallo in attacco degli ospiti con Vico. Savona tenta la ripartenza, subito un altro fallo di Mrsic: un tarantolato Angelini chiama time out con l'arbitro che, complice il tifo assordante, fatica a comprendere e reagisce qualche istante dopo.

1.23 Merkulov! Gol pesantissimo del russo, la Rari ipoteca vittoria e qualificazione.

1.47 Recupera in difesa la squadra di Angelini su errore di Cetkovic.

2.15 Traversa di Damonte, partita apertissima alla "Zanelli" e il Primorac va a caccia del pareggio.

2.56 Nonostante l'uomo in meno, Savona si difende e non cade. Ripartenza biancorossa.

3.33 Fallo in attacco di Bruni, Rari che non concretizza il possesso.

3.58 Gol del Primorac di Cetkovic, superiorità numerica sfruttata dagli ospiti che tornano a -1.

4.27 Nicosia salva su Stanojevic, ancora Primorac all'attacco.

4.51 Massaro para due volte su Erdelyi e Occhione, prestazione importante dell'ex portiere della Rari e del Quinto.

5.43 Recupera il pallone la Rari con Erdelyi, esulta anche Angelini in panchina.

6.01 Fallo di Merkulov, il Primorac chiama time out e ripartirà in attacco in superiorità numerica.

6.17 Pietro Figlioli! Ancora il numero 4, Savona allunga!

6.34 Fallo di Shushiashvili, Angelini chiama time out. La Rari riprenderà in attacco con l'uomo in più.

6.50 Merkulov recupera il possesso leggendo bene una trama offensiva degli ospiti, ovazione della "Zanelli".

7.35 Rigore per la Rari, fallo di Petar Cetkovic che sale così a tre e chiude la sua gara. Figlioli è un cecchino, biancorossi di nuovo in vantaggio.

8.00 Ultima frazione di gioco a Savona, biancorossi subito avanti.

Quarto tempo

0.00 Rari vicinissima al nuovo vantaggio: Figlioli a fil di sirena, da distanza siderale, fa tremare il palo alla sinistra di Massaro. Si va all'ultima frazione in perfetta parità. Intanto ad Atene Olympiacos e Sabadell sono sul 13-9, alla Rari serve la vittoria per festeggiare già stasera il passaggio del turno.

0.22 Erdelyi! Con rabbia il pallanuotista ungherese scaraventa in rete un pallone che danzava nei pressi della porta difesa da Massaro dopo una precedente conclusione di Occhione. La Rari rimette in piedi la contesa.

0.53 Traversa clamorosa di Vuckovic, brivido per Nicosia ma i biancorossi possono tornare all'attacco.

1.35 La Rari torna a prendere in mano il gioco, ancora Merkulov dalla distanza: pallone alto.

2.12 Palo della Rari colpito da Damonte, si salva con l'uomo in meno la squadra di Paskovic.

2.50 La difesa di Angelini manda fuori giri l'attacco del Primorac, ripartenza biancorossa.

3.20 Rigore per il Savona, fallo di Perov che termina qui la sua gara. Figlioli non sbaglia, la "Zanelli" torna ad esultare.

3.42 Nicosia salva su Stanojevic, biancorossi in avanti a caccia del gol del -1.

4.42 Matckovic! Primorac che allunga, Rari a -2. Si chiude nel frattempo la gara di Rocchi, giunto al terzo fallo.

5.20 Fallo in attacco della Rari che ora deve ritrovare lucidità. Riparte la squadra montenegrina.

5.45 Vuckovic implacabile sotto misura su assist di Shushiashvili, la ribalta il Primorac con l'uomo in più.

6.22 Merkulov al tiro, conclusione strozzata dalla difesa ospite.

6.42 Rigore per il Primorac, fallo di Rocchi (è il secondo del match). Mrsic non sbaglia, è parità.

7.02 Figlioli ci prova di potenza, pallone alto.

7.19 La Rari difende e recupera.

8.00 Inizia il terzo tempo, Primorac che arriva per primo sul pallone.

Terzo tempo

0.00 La Rari non riesce ad andare alla conclusione nell'ultimo tentativo della frazione, si va all'intervallo lungo sul 6-5 per i biancorossi. Situazione falli: il solo Occhione è fin qui a quota due nel Savona, nel Primorac a rischio terzo fallo Murisic e Perov. Nel frattempo al Pireo Olympiakos avanti 8-6 a metà partita sul Sabadell.

0.16 Stanojevic beffa Nicosia sul primo palo da posizione defilata, in superiorità numerica il Primorac torna a -1.

0.55 Pietro Figlioli! Non poteva mancare il suo nome sul tabellino dei marcatori, tiro dai 6 metri e sesto gol del Savona.

1.11 Vuckovic con potenza e precisione, rete dei montenegrini che sfruttano l'uomo in più e tornano a -1.

1.39 Pazienza e costanza, la Rari macina con il possesso palla e concretizza con l'uomo in più: assist di Damonte e primo sigillo del match per Rocchi.

2.13 Il Primorac torna a -1, ha segnato Stanojevic.

2.43 Se il Primorac è ancora in partita, gran merito va al suo portiere: ancora una parata super su Bruni con gli ospiti in inferiorità numerica.

3.41 La girata sotto misura di Bruni, Massaro è provvidenziale e salva i suoi.

4.06 Difesa attenta dei ragazzi di Angelini, ripartenza Rari.

4.32 Dopo un paio di tentativi per parte, è la Rari a trovare ancora il gol con un'azione insistita conclusa da Occhione. Assist di Gullotta e rete con l'uomo in più del Savona.

6.35 Occhione! Assist di Damonte e gol dell'ex Palermo, biancorossi di nuovo avanti.

7.04 Pallonetto di Shushiashvili, vola Nicosia con la manona prima a deviare e poi a recuperare il possesso.

7.34 Non trova spazio la squadra di Angelini, il Primorac recupera la sfera.

8.00 Si riparte, Patchaliev anticipa tutti ed è subito azione d'attacco per il Savona.

Secondo tempo

0.00 Da un recupero di Figlioli riparte l'azione dei padroni di casa, il tentativo dello stesso numero 4 è però murato. A seguire, da distante ci prova Brguljan ma Nicosia non ha problemi. Termina la prima frazione, grande equilibrio in vasca.

0.40 Rari che cerca il pertugio, si salva ancora il Primorac che riparte.

1.13 Tentativo di Merkuov, Massaro alza sopra la traversa.

1.39 Matkovic, gran gol: con l'uomo in più è 2-2.

1.56 Botta di Stanojevic, Nicosia e il palo rimediano. Attacca ancora il Primorac.

2.20 Ci ha provato Erdelyi, si salva la difesa ospite.

2.56 Si sblocca il Primorac, rete di Shushiashvili con l'uomo in più.

3.26 Raddoppio del Savona! Rete di Figlioli che colpisce in superiorità numerica.

3.45 Nicosia dice no ad un tentativo di Brguljan.

4.29 Nuovo intervento sicuro di Massaro, niente da fare per Damonte.

4.55 Altra traversa per il Primorac, a colpirla è Vico: montenegrini sfortunati fin qui.

5.33 Ancora Massaro protagonista, parata sulla botta di Erdelyi.

6.01 La bordata di Figlioli, gran risposta di Massaro che devia a lato.

6.26 Ospiti vicini al pareggio, la traversa salva la Rari sulla conclusione di Murisic.

7.11 Rete del Savona! Merkulov non perdona e alla prima occasione fa centro.

7.30 Subito Nicosia impegnato, il portiere (in dubbio alla vigilia) risponde presente.

8.00 Iniziata la sfida della "Zanelli", subito palla contesa: alla fine la spuntano gli ospiti.

Primo tempo

Battere il Primorac Kotor con l'auspicio che l'Olympiacos faccia valere la propria forza sul Sabadell. È questo l'obiettivo della Rari Nantes Savona che si rituffa nella Champions League di pallanuoto per conquistare con un turno d'anticipo il pass per l'ingresso tra le magnifiche 8 della competizione per club più importante a livello continentale.

Alla "Zanelli" arrivano i montenegrini dell'ex biancorosso Massaro, fanalino di coda del gruppo D e già battuti all'andata 18-12. Una sfida da non sottovalutare, nonostante il pronostico dica Savona, per non compromettere il fino a qui grande cammino europeo di Figlioli e compagni.

Andiamo a conoscere gli schieramenti delle due squadre.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Erdelyi, Guidi, Patchaliev, Gullotta, Da Rold.

Allenatore: Alberto Angelini.

VPK PRIMORAC KOTOR: Massaro, Brguljan, Savo Cetkovic, Shushiashvili, Mrsic, Murisic, Matkovic, Vuckovic, Vico, Perov, Petar Cetkovic, Stanojevic, Pejovic.

Allenatore: Vjekoslav Paskovic.

L'incontro sarà diretto dagli arbitri Tamas Kovacs (Ungheria) e Frank Ohme (Germania). Il Delegato Len sarà Radu Matache (Romania).