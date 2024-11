Pallanuoto. La Rari è tra le migliori 8 d'Europa, la gioia di capitan Rizzo: "Premiato il lavoro fatto fino a qui"

La Rari Nantes Savona batte il Primorac Kotor 11-9 e la contemporanea sconfitta del Sabadell ad Atene contro l'Olympiacos certifica la matematica qualificazione dei biancorossi tra le migliori otto della Champions League. Un risultato straordinario e che non in molti avrebbero pronosticato alla vigilia del torneo e ancora di meno dopo la sconfitta nel primo turno.

"Un risultato che premia il lavoro fatto fin qui, ma siamo a novembre e c'è ancora tantissimo da crescere - commenta il capitano Valerio Rizzo - Oggi ci godiamo questa vittoria, ma da domani torniamo a lavorare".

Parole da capitano, da leader di una squadra che ancora una volta ha saputo distinguersi su livelli eccellenti: "Una bella emozione, portiamo il nome di Savona ancora più in alto - aggiunge il numero 6 savonese nel post partita - Lo meritano la società, l'allenatore e il pubblico, quello che ci viene a vedere e non quello che non viene". La chiosa però è tutta per chi scende in vasca: "Lo meritiamo noi".