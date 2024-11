Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado in campo alle 14:30, tra gli ottavi di finale e i rossoblu c'è il Saluzzo

Torneranno ad aprirsi oggi pomeriggio i cancelli dello stadio Chittolina di Vado Ligure per il match delle 14:30 tra i rossoblu di mister Cottafava e il Saluzzo (dirige Saffioti di Como).

Il confronto vedrà protagoniste due tra le squadre più in forma dell'intero girone A, pur con obiettivi di graduatoria ovviamente diversi.

Scontata una buona rotazione degli elementi in campo, vista l'abbondanza di cui può godere la rosa allestita in estate dai direttori Tarabotto e Mancuso.

Chi passerà il turno affronterà la vincente di Lavagnese - Sangiuliano City, fissata alle ore 15:00.

Il programma completo dei sedicesimi:

20 novembre 2024, ore 14.30

Gara 1 Vado-Saluzzo (arbitro Saffioti di Como)

Gara 2 Lavagnese-San Giuliano City (Dallagà di Rovigo) *ore 15

Gara 3 Club Milano-Sant’Angelo (Illiano di Napoli)

Gara 4 Piacenza-Villa Valle (Ciaravolo di Torre del Greco) *ore 17

Gara 5 Palazzolo-Cjarlins Muzane (Vincenzi di Bologna) *ore 15

Gara 6 Dolomiti Bellunesi-Adriese (Gallorini di Arezzo)

Gara 7 Lentigione-Ravenna (Prencipe di Tivoli)

Gara 8 Vigor Senigallia - Castefidardo (27 novembre)

Gara 9 Livorno-Seravezza (Cipriano di Torino) *ore 20.30

Gara 10 Sangiovannese-Follonica Gavorrano (Mancini di Pistoia)

Gara 11 Roma City-L’Aquila (Meta di Vicenza)

Gara 12 Cos Sarrabus Ogliastra-Guidonia Montecelio (Maione di Ercolano)

Gara 13 Scafatese-Ischia (Bruschi di Ferrara)

Gara 14 Martina-Casarano (Graziano di Rossano) *ore 15

Gara 15 Gelbison-Reggina (Pelaia di Pavia)

Gara 16 Enna-Siracusa (Chindamo di Como)