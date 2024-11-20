Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo: Cairese senza Onkony, la Sanremese perde Tedesco e Monticone

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 17/11/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- BALESINI NICCOLO (AVC VOGHERESE 1919)
- BECCHI ANDREA (CHIERI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- ONKONY BRANDON (CAIRESE)
- DE RINALDIS MATTEO (OLTREPO FBC)
- TEDESCO GIUSEPPE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- TOMA ANDREA (ASTI)
- ANTOLINI MATTIA (BORGARO NOBIS 1965)
- GILLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D)
- FAVALE DANIELE (NOVAROMENTIN SRL)
- FARIDI OTHMAN (SALUZZO)
- KONE LASSINA JUNIOR (SALUZZO)
- MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)