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Calcio | 20 novembre 2024, 19:20

Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo: Cairese senza Onkony, la Sanremese perde Tedesco e Monticone

Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo: Cairese senza Onkony, la Sanremese perde Tedesco e Monticone

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 17/11/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • BALESINI NICCOLO (AVC VOGHERESE 1919)
  • BECCHI ANDREA (CHIERI)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • ONKONY BRANDON (CAIRESE)
  • DE RINALDIS MATTEO (OLTREPO FBC)
  • TEDESCO GIUSEPPE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • TOMA ANDREA (ASTI)
  • ANTOLINI MATTIA (BORGARO NOBIS 1965)
  • GILLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D)
  • FAVALE DANIELE (NOVAROMENTIN SRL)
  • FARIDI OTHMAN (SALUZZO)
  • KONE LASSINA JUNIOR (SALUZZO)
  • MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

redazione

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