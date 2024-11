Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo: Cairese senza Onkony, la Sanremese perde Tedesco e Monticone

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALESINI NICCOLO (AVC VOGHERESE 1919)

BECCHI ANDREA (CHIERI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ONKONY BRANDON (CAIRESE)

DE RINALDIS MATTEO (OLTREPO FBC)

TEDESCO GIUSEPPE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)