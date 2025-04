Saranno concentrate tutte sul Vado le attenzioni odierne del girone A di Serie D.

Con la Cairese a riposo i rossoblu tenteranno di dare seguito al proprio filotto sul terreno dell'Asti, guidato da Sandro Siciliano.

Molte delle attenzioni si concentreranno sull'estremo ponente con Imperia - Bra e Sanremese - Novaromentin. Con un successo della capolista e un passo falso al comunale dei rossoverdi arriverebbe la matematica promozione in C per la formazione di mister Nisticò.