Giudice Sportivo, Promozione. Tanti i giocatori sanzionati, tre giornate per Bertoni e Beluffi, due a Gamba, Marcone e Iannelli

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

Ammonizione (II Infr) : Gandolfo Edoardo (Carcarese)

:

CALCIATORI NON ESPULSI

Ammonizione (VI Infr):

Sadiku Leon (Legino 1910)

Ammonizione (III Infr):

Semperboni Roberto (Legino 1910)

Delfino Enrico (Pontelungo 1949)

Ammonizione (II Infr):

Castiglione Davide (Legino 1910)

Di Martino Mirko (New Bragno Calcio)

Metalla Elvis (New Bragno Calcio)

Chariq Anes (Pontelungo 1949)

Ammonizione (I Infr):

Brovida Gabriele (Carcarese)

Kuci Eraldo (New Bragno Calcio)

Palumbo Luca (New Bragno Calcio)

Sfinjari Ernand (Pontelungo 1949)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

Ammenda : Euro 75,00 Carcarese - Per condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano all'AA2 ripetutamente espressioni ingiuriose e minacciose. Euro 50,00 San Cipriano - Per l'assenza di tabellone per le sostituzioni e l'indicazione dei minuti di recupero.

:

DIRIGENTI

Ammonizione (I Infr) : Tisalbo Pietro (Little Club James)

:

ALLENATORI

Squalifica fino al 5/12/2024:

Pasticcio Simone (Panchina)

Stevano Gianni (San Desiderio)

Squalifica per una gara:

Repetti Massimo (Busalla Calcio)

Oliva Michele (San Desiderio)

Ammonizione (III Infr):

Pagano Danilo (Cella 1956)

Bracaloni Riccardo (Follo Football Club)

Schiazza Corrado (San Cipriano)

Stevano Gianni (San Desiderio)

Ammonizione (II Infr):

Mambrin Marco (Ceriale Progetto Calcio)

Tobia Fabio (Legino 1910)

Ammonizione (I Infr):

Orcino Davide (Albissole 1909)

Castello Ivo (Millesimo Calcio)

Macchia Fabio (Millesimo Calcio)

Ferraro Flavio (New Bragno Calcio)

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive:

Bertoni Gabriele (Carcarese) - Al 41' st, a palla lontana, colpiva volontariamente con un calcio un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

Beluffi Gabriele (Ceriale Progetto Calcio) - Al 32' pt, a palla lontana, colpiva un avversario con un calcio senza provocare conseguenze lesive.

Squalifica per due gare effettive:

Gamba Bartolomeo (New Bragno Calcio)

Marcone Elia (Panchina)

Iannelli Luca (San Desiderio)

Squalifica per una gara effettiva:

Favorito Pietro (Albissole 1909)

Boeri Francesco (Argentina Arma)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infr):

Stabile Alessio (Busalla Calcio)

Coppola Lorenzo (Canaletto Sepor)

Franzino Babliuk Mikola (Carcarese)

Grassi Giorgio (Cella 1956)

Monaco Antonio (Follo Football Club)

Ambrosi Filippo (Forza e Coraggio)

Mameli Matteo (Magra Azzurri)

Spatari Manuele (San Cipriano)

Ammonizione con diffida (IV Infr):

Rossini Marco (Albissole 1909)

Gerbaudo Maurizio (Cella 1956)

Vignola Matteo (Ceriale Progetto Calcio)

Semperboni Roberto (Legino 1910)

Ndiaye Mohamet Auro (Millesimo Calcio)

Bacigalupo Giacomo (Panchina)

Busincu Nicolò (San Desiderio)

Belloni Davide (Tarros Sarzanese SRL)

Ammonizione (III Infr):

Guastamacchia Samuele (Argentina Arma)

Arata Giacomo (Calvarese 1923)

Bouhrame Amine (Canaletto Sepor)

Pedaci Luigi (Canaletto Sepor)

Antonini Filippo (Cella 1956)

Muscolo Enrico (Cella 1956)

Kacellari Ricard (Ceriale Progetto Calcio)

Del Santo Manuel (Don Bosco Spezia Calcio)

Ferrari Leonardo (Forza e Coraggio)

Lertola Samuele (Intercomunale Beverino)

Barabino Niccolò (Magra Azzurri)

Picasso Matteo (Panchina)

Chariq Anes (Pontelungo 1949)

Casanova Alessandro (Sammargheritese 1903)

Bruzzese Jacopo (San Cipriano)

Andre Daniel (San Desiderio)

Castagneto Francesco (San Desiderio)

Scano Luca (San Desiderio)

Negri Cristian (Tarros Sarzanese SRL)

Felici Giorgio (Ventimigliacalcio)

Ammonizione (II Infr):

Bestagno Riccardo (Argentina Arma)

Dito Federico (Argentina Arma)

Di Terlizzi Christian (Busalla Calcio)

Vaccarezza Alberto (Calvarese 1923)

Avellano Davide (Caperanese 2015)

Brovida Gabriele (Carcarese)

Andreetto Elia (Ceriale Progetto Calcio)

Vinci Alessandro (Ceriale Progetto Calcio)

Agrifogli Sebastiano (Don Bosco Spezia Calcio)

Ferretti Incerti Edoardo (Don Bosco Spezia Calcio)

Piacentini Riccardo (Legino 1910)

Revello Matteo Francesc (Legino 1910)

Fagandini Tommaso (Magra Azzurri)

Giannini Tommaso (Magra Azzurri)

Ricci Alessio (Magra Azzurri)

Sbarra Nicolò (Magra Azzurri)

Vittori Andrea (Millesimo Calcio)

Osman Majid (New Bragno Calcio)

Sfinjari Ernand (Pontelungo 1949)

Canovi Davide (Sammargheritese 1903)

Mortola Davide (Sammargheritese 1903)

Testore Federico (Sampierdarenese)

Olanda Nicolò (San Cipriano)

Repetto Alberto (San Desiderio)

Agostini Stefano (Sestrese Bor. 1919)

Curabba Moreno (Sestrese Bor. 1919)

Sarno Alfredo (Sestrese Bor. 1919)

Ottogalli Davide (Superba Calcio 2017)

Lazzoni Giacomo (Tarros Sarzanese SRL)

Gambacorta Luca (Ventimigliacalcio)

Ierace Davide (Ventimigliacalcio)

Ammonizione (I Infr):