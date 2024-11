Vela. Tutti gli aggiornamenti dopo la seconda tappa del Campionato Invernale Marina di Loano

È stata una singola, ma intensa regata quella che ha caratterizzato la seconda tappa del Campionato Invernale della Marina di Loano, che ha visto sfidarsi ben 43 imbarcazioni.

L’equilibrio tra le flotte è stato interrotto dall’abilità di alcuni equipaggi locali, che hanno trionfato nelle rispettive categorie. Gli alassini dell’equipaggio di Alberto Schivo, gli andoresi di Matteo Basile e i loanesi guidati da Alessandro Agosta hanno infatti dimostrato tutta la loro esperienza e abilità nelle acque di Loano, regalando momenti di grande spettacolo ai presenti.

I risultati della giornata riflettono l’elevato livello di competizione. Nella classe Libera Spi 1 ha trionfato “Lima Golf” di Matteo Basile (CN Andora), mentre in Libera Spi 2 è stato “Grazia” di Alessandro Agosta (CN Loano) a salire sul gradino più alto del podio. Nella classe Vele Bianche 1 si è imposto “Vogliamatta” di Walter Spagna (Lega Navale Italiana di Finale Ligure), mentre in Vele Bianche 2 ha vinto “Tuara” di Alberto Schivo (Cnam Alassio). Nella categoria ORC B, “Notte di Stelle” di Alberto Chiappino (LNI Torino) ha avuto la meglio, e infine in ORC C, “Manida” di Alessio Arru (Asper) ha chiuso la giornata con il miglior tempo.

Dopo questa seconda tappa, sebbene siano state disputate solo tre prove dall’inizio del campionato, le classifiche iniziano a delinearsi. “Kai Zen” (Giorgio Possio, CN Loano) primeggia in classe Libera Spi 1, “Grazia” (Alessandro Agosta, CN Loano), in Libera Spi2, “Vogliamatta” (Walter Spagna, LNI Finale Ligure) in Vele Bianche 1, “Tuara” (Alberto Schivo, Cnam Alassio), in vele Bianche 2, “Notte di stelle” (Alberto Chiappino, LNI Torino) e “Corto Maltese” (Michele Colasante, CN Ilva) in ORC C.