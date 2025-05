Grandi risultati per il Doria Nuoto Loano ai Campionati Regionali FISDIR: un trionfo di sport e inclusione

Domenica 11 maggio, presso la piscina del Doria Nuoto di Loano, si sono svolti i Campionati Regionali FISDIR di nuoto. L’evento ha visto una partecipazione significativa da parte della squadra Doria Nuoto, nata dalla collaborazione tra il Doria Nuoto Loano 2000 e l’Istituto Falcone di Loano.

La compagine ha portato a casa risultati eccellenti: tutti gli atleti sono saliti sul podio, dimostrando grande determinazione e talento nelle diverse specialità e distanze. I traguardi raggiunti meritano di essere celebrati, non solo per l'importanza della manifestazione, ma anche per l'impegno profuso da parte di atleti e tecnici.

Ecco i risultati:

Gaudino Cristian: 1° classificato nei 25 rana, 2° nei 50 stile libero

Caglieris Rafael: doppio oro nei 25 delfino e 50 stile libero

De Crescenzo Raffaele: 1° nei 25 dorso, 2° nei 25 rana

Toro Leonardo: 2° nei 25 dorso, 3° nei 25 stile libero

Lanfranco Alessio: 2° nei 25 stile libero, 3° nei 25 rana

Borgia Giulio: 2° nei 25 delfino, 1° nei 25 stile libero

Questi successi rappresentano molto più di un risultato sportivo: sono un esempio concreto di inclusione, collaborazione e crescita personale. Gli atleti, con entusiasmo e dedizione, hanno dimostrato come lo sport possa abbattere barriere, costruire legami e generare momenti di autentica condivisione.

La manifestazione è stata un’occasione speciale non solo per le performance in vasca, ma anche per l’energia positiva che ha coinvolto famiglie, compagni e sostenitori. Ora il club guarda con fiducia al prossimo importante appuntamento: i Campionati Italiani FISDIR, in programma il 25 novembre presso il palazzetto dello sport di Loano.

Il viaggio è appena iniziato e siamo certi che il futuro riserverà ancora grandi emozioni.