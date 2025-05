Nuoto: ottimi risultati per gli atleti della 'Sanremo Like Swim' alle ultime competizioni regionali in vasca lunga (Foto)

Miglior inizio di stagione estiva non poteva esserci per la Sanremo Like Swim, impegnata nel fine settimana del 3-4 maggio in due importanti competizioni regionali in vasca lunga (50 metri): il trofeo Il Gabbiano, riservato agli Esordienti B, e il Memorial Agosti, per Esordienti A e Categoria. Nel primo, i più piccoli tra gli atleti matuziani hanno sbaragliato gran parte della concorrenza, conquistando un prestigioso terzo posto nella classifica a squadre dietro solo ai colossi del nuoto ligure Genova Nuoto My Sport e Andrea Doria.

Le due prestazioni di maggior rilievo sono arrivate da Beatrice Balicco, che ha dominato le gare dei 50 e 100 rana centrando due medaglie d’oro. Ottima anche la prova di Tommaso Laura, secondo nei 50 rana e terzo nei 100 delfino. Tommaso Bertellini ha conquistato l’argento nei 100 rana e sfiorato il podio nei 50 delfino, chiudendo a soli due decimi dal terzo posto. In evidenza anche Carlo Torraco, terzo nei 50 rana e quinto nei 100 stile libero, mentre Tommaso Lamura ha ottenuto un argento nei 50 dorso e un quarto posto nei 100 dorso. Tommaso Rosso è salito sul podio con il bronzo nei 50 stile libero e ha sfiorato un'altra medaglia nei 50 rana, gara che ha chiuso quarto. Stessa posizione per Ginevra Rosso nei 100 dorso, che ha però conquistato il bronzo nei 50 rana. Medaglia anche per Marco Raineri, terzo nei 100 rana e sesto nei 50 rana, mentre Lorenzo Spicciani ha completato il quadro delle medaglie con un bronzo nei 50 dorso.

Determinante è stato anche il contributo degli atleti che, pur non salendo sul podio, hanno portato punti importanti alla squadra: parliamo di Mattia Stella, quarto nei 50 stile libero, di Celeste Pullino, quarta nei 100 delfino, di Asia La Grassa, sesta nei 100 rana, di Nina Stella, quarta nei 50 e quinta nei 100 stile libero, di Lavinia Mandica, quarta nei 50 dorso, di Greta Putrino, sesta nei 50 stile, di Sonia Poggi e di Martina Agata Gomez, entrambe settime rispettivamente nei 50 stile e 50 dorso, e infine di Jethro Bertarello, quinto nei 50 dorso.

Decisamente positivi anche i risultati dei più grandi nel Memorial Agosti, nel corso del quale sono arrivate altre medaglie e piazzamenti lusinghieri. Giacomo Lanteri ha conquistato l’argento nei 200 misti, il bronzo nei 100 dorso e un quinto posto nei 100 delfino. Jonathan Grella ha brillato nei 200 stile libero, vincendo l’oro, ed è salito ancora sul podio con l’argento nei 100 stile, sfiorando poi la medaglia anche nei 100 dorso dove ha chiuso quarto. Sul podio anche Renzo Bedin, bronzo nei 100 delfino e sesto nei 200 della stessa specialità. Claudia Gibelli ha portato a casa un argento nei 200 rana, mentre Michele Bertocchi ha realizzato una doppietta con due argenti nei 100 e 200 rana. Ottima la prestazione anche di Vittorio Anfosso, secondo nei 200 delfino, sesto nei 100 delfino e quinto nei 200 misti. Mattia Bertellini ha sfiorato la medaglia nei 100 rana, chiudendo quarto, ed è arrivato sesto nei 200 rana. Da segnalare anche il quinto posto nei 200 dorso di Giulia Giretto, il sesto nei 200 stile libero di Veronica Scardetta e il settimo posto di Riccardo Gibelli nei 200 delfino.

Completano il quadro delle prestazioni degne di nota Leonardo Laura, Andres Garcia Fiorile, Asia Viola, Lara Calabria, Valeria Scardetta, Carlotta Lanteri, Martina Garabello, Giorgia Lasandra, Clara Giretto, Nicol Borro, Luigi Reggio, Leonardo Moro, Edoardo Moro, Ilaria Garabello, Ilenia Sonaggere e Niccolò Epaminonda. Molto soddisfatti gli allenatori Cristina Avallone e Stefano Martini, che hanno elogiato l’impegno di tutti gli atleti, sottolineando al di là dei piazzamenti più vistosi le performance cronometriche registrate in questa prima uscita stagionale in vasca lunga: "Il lavoro svolto in allenamento sta già dando i suoi frutti e i ragazzi sono partiti con il piede giusto", hanno commentato.