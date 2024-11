Calcio. prosegue a Finale la striscia di risultati utili del Ceriale di Mambrin: "Punto ok, ma non possiamo girare gli episodi con certe sbavature"

Il Ceriale continua la serie positiva di risultati pareggiando a Finale. Al termine del match, il tecnico biancoblu Mambrin ha così analizzato la sfida del "Borel": "Il punto a Finale si può segnare nel senso che non è che possiamo tutte le volte che affrontiamo questa squadra batterla - le parole del mister - per il nostro percorso è un punto che va bene, abbiamo un'età media di 20 anni quindi qualcosa in esperienza, negli episodi, nelle piccole situazioni possiamo pagare".

Dopo il vantaggio di Molina nel primo tempo, il Finale ha pareggiato su rigore con Piu. L'espulsione di Secco ha però condizionato la gara degli ospiti: "Qualcuno è un po' amareggiato ed è giusto, è un segnale che la squadra vuole fare bene che vuole vuole vincere tutte le partite che gioca" ha concluso Mambrin, sottolineando come vada migliorata la gestione di determinati episodi "perché poi l'amaro sennò rimane spesso e volentieri in bocca".