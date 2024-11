Nuoto, a Loano circa 350 giovani atleti per la prima prova regionale di qualificazione al campionato italiano

Lo scorso fine settimana per quanto riguarda il mondo del nuoto si è svolta la prima prova regionale di qualificazione al campionato italiano di categoria divisa in due concentramenti, uno dei quali ha visto protagonista la piscina del Doria Nuoto 2000 Loano dove sono stati accolti circa 350 atleti per turno di gara.

"I nostri ragazzi alla prima prova hanno fatto il botto, iniziando così la stagione nei migliori dei modi - commentano dal sodalizio loanese - Tutti quanti hanno migliorato i loro Personal Best, trovando così la voglia di ripartire per un nuovo ciclo di lavoro in attesa della prossima gara, il Campionato Assoluto Invernale in vasca corta previsto il 21-22 dicembre".