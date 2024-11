Pallanuoto. Bronzo per gli Under 12 del Doria Nuoto Loano nel torneo internazionale di Monaco

È di bronzo l’esordio della stagione pallanuotistica per gli Under 12 del Doria Nuoto Loano. I ragazzi diretti da Tiziano Bottelli si sono infatti distinti nel torneo internazionale di Monaco portando a casa un importante risultato frutto di 4 vittorie su 5 incontri disputati nella prestigiosa cornice dello Stade Louis II di Montecarlo.

Nella splendida cornice della piscina olimpionica del Principato di Monaco, i giovani atleti loanesi hanno vinto tutte le partite del loro girone inserito nel raggruppamento Honneur, composto da 8 squadre: 5-4 contro l’ONN, 9-1 contro il Savona 2 e 9-2 contro il Pan 2. La semifinale, però, ha riservato una dura sfida contro il Nizza, terminata con una sconfitta di misura per 5-6. Determinati a riscattarsi, i loanesi sono tornati in acqua con energia nella finalina per il terzo posto affrontando nuovamente l’ONN e trionfando per 6-5 tra gli applausi calorosi dei numerosi tifosi presenti sin dalla mattinata.

Il terzo posto finale è un risultato desiderato e ottenuto grazie alla determinazione di tutta la squadra, che ha visto anche l’esordio di due atleti alla loro prima partita ufficiale. Il tecnico Bottelli si è dichiarato soddisfatto e fiducioso per il quello che è l'ancora lungo e impegnativo percorso dei ragazzi, dimostratisi fin qui motivati e concentrati. Gli allenamenti a Loano proseguiranno sotto la direzione tecnica di Andrea Pisano, offrendo agli atleti tutto il supporto necessario per trasformare la loro voglia di vincere in vittoria.