Calcio, Golfodianese: triplo provino con il Genoa per tre ragazzi del vivaio

Due importanti aggiornamenti segnano una settimana significativa per la società guidata dal presidente Paolo Sciandino, tra talenti in rampa di lancio e collaborazioni di prestigio. Grande emozione per tre giovani promesse della Golfodianese: Ghirardi, Armato e Costagrande, tutti classe 2014, hanno partecipato a un provino sul campo del Begato 9 a Genova, sotto gli occhi attenti dello staff del Genoa.

“Siamo molto orgogliosi di loro” ha dichiarato il presidente Paolo Sciandino. “Il lavoro svolto dal nostro settore giovanile continua a dare frutti e siamo sicuri che questi ragazzi rappresentino il futuro del nostro calcio”. Il provino si inserisce nell’ambito della collaborazione tra la Golfodianese e il Genoa Academy, un legame che permette ai giovani talenti locali di confrontarsi con realtà professionistiche, aprendo nuove prospettive per il loro sviluppo.

Non solo i giocatori, ma anche gli allenatori. La Golfodianese ha organizzato una giornata di formazione dedicata ai propri tecnici, tenuta dal professor Calligaris, una figura di spicco a livello nazionale nel calcio giovanile.

Calligaris ha offerto un contributo prezioso, condividendo metodologie innovative e strategie di allenamento mirate a migliorare il percorso educativo dei ragazzi. “L’aggiornamento costante è fondamentale” ha aggiunto Sciandino. “Allenatori preparati significano giocatori meglio formati e una società più forte”.

Grazie alla partnership con il Genoa Academy, ogni leva della Golfo Dianese beneficia due volte al mese della presenza di un istruttore del Genoa, che lavora per due ore con i giovani atleti e i loro allenatori. Questa collaborazione mira a trasmettere il “metodo Genoa”, consolidando una sinergia tra le due società. Il 7 dicembre, inoltre, una decina di ragazzi della Golfo Dianese avranno la possibilità di fare un giro di campo prima del match Genoa-Torino al Luigi Ferraris.

“Collaborare con una realtà come il Genoa è motivo di grande orgoglio” ha concluso Sciandino. “Questo progetto non solo forma i nostri ragazzi, ma li avvicina a esperienze uniche”.