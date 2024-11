Vela. Domani l'ultima prova a Varazze delle Easy Sailing Series

Domenica 1 dicembre 2024 a Varazze, si disputerà la sesta e ultima prova della "Easy Sailing Series", la serie di Veleggiate organizzate dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana, in collaborazione con la Direzione della Marina di Varazze e Salvemini, storica Gioielleria attiva da 120 anni a Genova e ormai da tempo anche a Varazze.

La serie di 6 veleggiate da ACT I a ACT VI, è nata con lo scopo di fare partecipare gli armatori di barche a bulbo, a manifestazioni veliche "senza stress". Per questo motivo il percorso costiero delle veleggiate è sempre lo stesso sebbene, a seconda della direzione di provenienza del vento, si percorra con vento da sud dal centro di Varazze fino alla boa posta a Celle Ligure e da qui fino alla boa posta ai Piani d’Invrea, per poi tornare al punto di partenza. Mentre con vento da nord si percorre la rotta in senso contrario.

I primi appuntamenti si sono tenuti il 28 aprile, il 5 e il 26 maggio e, dopo una pausa nei mesi più caldi, sono ripresi in autunno: il 22 settembre e con la quinta e penultima prova che si è disputata domenica 20 ottobre. La sesta e ultima prova si disputerà domenica 1 dicembre 2024.

Domenica 1 dicembre, a conclusione della "Easy Sailing Series 2024", a partire dalle ore 16:30, nella Marina di Varazze, presso la Sede della Lega Navale di Varazze, via dei Tornitori n.10, si terrà la premiazione delle prime tre barche di ogni raggruppamento e il buffet, alla presenza delle Autorità cittadine e di Simona Salvemini, titolare dell’omonima Gioielleria, sponsor della manifestazione.