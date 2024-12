Domenica 8 dicembre la terza edizione della Spotorno Run

La stagione podistica savonese, davvero intensa nelle ultime settimane caratterizzate dal grande successo della Savona Half Marathon, avrà il suo epilogo in grande stile domenica prossima (8 dicembre) con la Spotorno Run, prova nazionale Fidal sui 10 km che vivrà la sua terza edizione. Le attese sono tante e le prospettive sono davvero incoraggianti considerando che a una decina di giorni dall’effettuazione della gara le iscrizioni erano decisamente superiori per numero a quelle dello scorso anno.

Tra i tanti che hanno dato la loro adesione spicca il nome del francese Julien Gueydon (Menton Marathon), che abbiamo visto chiudere al secondo posto la mezza savonese in 1h09’30” e questa volta punta decisamente alla vittoria. Sarà al via anche Martina Rosati, che sempre in quell’occasione si è aggiudicata la gara sui 10 km ed è pronta a ripetersi, ma negli ultimi giorni sono attese altre adesioni di spicco. A rischio i primati della gara, che appartengono a Mattia Galliano con 31’33” e a Camilla Magliano con 36’38”.

Rispetto allo scorso anno la grande novità è il passaggio cronometrato ai 5 km, con il tempo che varrà per le graduatorie nazionali Fidal. Il tracciato di gara è infatti un circuito di 5 km da ripetere due volte, con partenza e arrivo in Piazzale Ferrer, a lato dell’Hotel Tirreno. La partenza della gara verrà data alle ore 10:00 con premiazioni alle 11:30 riservate ai primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria. La quota d’iscrizione è di 15 euro, per aderire c’è tempo fino al 5 dicembre, oppure si potrà provvedere sabato dalle 16:00 alle 18:00 presso la Casa del Turismo all’altezza dei Giardini di Spotorno, in Via Aurelia 42. Un appuntamento davvero da non perdere.

Per informazioni: Asd Podistica Savonese, https://www.spotornorun10k.com/